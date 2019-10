La Euroliga elige el Valencia BC - CSKA partido de la jornada

El enfrentamiento entre Valencia Basket y el CSKA Moscú ha sido elegido por la competición para ser el primer 'Game of the Week' de la edición más larga y más exigente de la Turkish Airlines Euroleague. La visita del vigente campeón a la Fonteta, donde nunca ha ganado, para enfrentarse al campeón de la Eurocup, se ofrecerá en directo en más de 130 países.

Esta será la décima temporada en la que la Euroliga mantenga su iniciativa con el 'Game of the Week', considerado el momento de baloncesto europeo más importante de la semana y que exporta la imagen de los clubes participantes y de la propia Euroliga a escala mundial. El partido en la Fonteta contará con una cobertura aumentada en los diferentes canales de la competición y una producción televisiva especial con un contenido extra para acercar más al espectador la experiencia del mejor partido de la jornada. El 'Game of the Week' dobla el número habitual de televisiones para todo el mundo, con difusión en más de 130 países y territorios a través de 19 plataformas diferentes.

La Euroliga arranca este jueves con cuatro partidos, entre ellos el Real Madrid- Fenerbahce (21.00 horas), reedición del partido por el título de Belgrado 2018 o el tercer puesto en Vitoria 2019.