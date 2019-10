La Euroliga obliga al Valencia Basket a "ponerse las pilas"

Se avecinan cambios importantes tanto en la Euroliga como en la Eurocup después de que la pasada semana se aprobaran las nuevas normas en el Reglamento de Estabilidad Financiera y Fair Play. Una serie de medidas orientadas a limitar las diferencias presupuestarias entre los equipos, redistribuir la riqueza y asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los clubes a largo plazo aumentado al mismo tiempo la transparencia de sus cuentas.

En este sentido, la norma más importante es la de la reducción progresiva en la contribución máxima de los accionistas o mecenas, cifrada este año en el 65% del total del presupuesto. Una norma que en la ACB afecta directamente a clubes como el Real Madrid y el Barça por las contribuciones de las secciones de fútbol, o el Valencia Basket, donde la aportación de Juan Roig ronda actualmente ese porcentaje.

«Esto nos afecta como a todos los equipos de la Euroliga porque todos estamos en la misma circunstancia. Es una norma que va a implantar la Euroliga en las próximas temporadas y nos parece absolutamente correcto. Es dar orden económico a la Euroliga y que los clubes busquemos otros atípicos para no sólo alimentarnos de una única fuente. Es normal que la Euroliga esté buscando esa estabilidad futura y nosotros, al igual que el resto de clubes, nos vamos a tener que adaptar y buscar esas fórmulas», aseguró en declaraciones a SUPER José Puentes, director de operaciones y relaciones institucionales de la entidad taronja.

Para esta primera temporada, atendiendo a los presupuestos de los últimos años, no parece muy complejo ajustar a la norma el porcentaje que aporta el mecenas al primer equipo masculino aunque «nuestra máxima es trabajar al máximo no para que sea el 65%, sino para bajar lo más posible porque el baloncesto es un deporte atractivo al que hay que darle la mayor visibilidad para atraer a la gente y que lo apoye. Y en eso vamos a seguir trabajando duramente en L'Alqueria del Basket y en el club».

Además, está la circunstancia de que además de la aportación de Juan Roig, está también la de su esposa Hortensia Herrero. «Serían como dos aportaciones absolutamente diferentes porque no sería el mismo porcentaje. Pero habría que estudiarlo y bajarlo al detalle porque esto no tiene más de una semana, entonces hay que ponerse con el lápiz, el papel y ponerse a escribir y trabajar», explicó Puentes.

El problema real, sin embargo, podría venir en los próximos años pues las intenciones de la Euroliga pasan porque esa aportación máxima vaya progresivamente reduciéndose hasta no sobrepasar el 40% en la temporada 2022/23. «Es un tema que nos va a afectar a todos y que nos vamos a tener que poner las pilas», insistió Puentes, que advirtió que «la Euroliga también irá viendo cómo los equipos vamos a adaptándonos a estas circunstancias. A lo mejor la Euroliga luego tiene que cambiar sus planes o no, no lo sé, pero ese es un tema novedoso para todos. Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo y luego iremos viendo, pero el baloncesto da lo que da y no es igual que el fútbol a nivel económico».

En este sentido, hay dos clubes en España que se benefician especialmente de ello, el Real Madrid y el Barça. En el caso del primero su sección de fútbol sustenta alrededor del 62% del presupuesto, mientras que en el segundo se dispara hasta casi un 70%. «Obviamente tienen más ingresos en la sección por publicidad, sobre todo el Real Madrid, pero los presupuestos de ambos son desorbitados. Desde la distancia, por tanto, los porcentajes probablemente serán mucho más grandes que los nuestros y obviamente su principal fuente es el fútbol, si no no podrían abarcar lo que abarcan», apuntó el dirigente taronja.

Por tanto, a la larga esta nueva normativa podría incluso beneficiar al Valencia Basket a la hora de intentar competir en igualdad de condiciones con estos equipos. «Es algo que no sé. Esto de igualar presupuestos y demás lo dirá el tiempo. Lo único es que hay que entender que los gestores de la Euroliga quieran dar estabilidad a la liga y que no sea fruto de cañonazos de dos tres años, sino que tenga un recorrido como tiene nuestro club». En este sentido, Puentes puso en valor que «el Valencia Basket es un proyecto de treinta años, muy consolidado, muy firme, muy seguro, que va creciendo año tras año. Y eso es lo que valora la Euroliga, proyectos firmes y estables como el nuestro».

En el Reglamento de Estabilidad Financiera y Fair Play se contemplan también las multas para cuando un equipo exceda de la contribución máxima permitida a mecenas o accionistas mayoritarios con sanciones que van desde el 10% al 180% de la aportación que exceda del 65% indicado para esta temporada y dependiendo lógicamente de la gravedad de la violación. Es por ello que, para evitar posibles picarescas o alteraciones presupuestarias con partidas infladas, serán consultores externos los encargados de evaluar las alianzas comerciales de cada club.

Por otra parte, también se ha sabido que el dinero recaudado en estas posibles penalizaciones se distribuirá entre los otros clubes participantes en la Euroliga y la Eurocup. La intención es que esta inyección económica estreche diferencias y ayude mejorar el equilibrio competitivo de ambos torneos.