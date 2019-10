El próximo rival del Valencia Basket en la Euroliga busca entrenador

El Valencia Basket se enfrentará este viernes a un Olympiacos que vive horas, cuanto menos, desconcertantes. Tanto es así que ante los de Jaume Ponsarnau el equipo griego estrenará nuevo técnico en el banquillo. Y eso que apenas ha disputado un encuentro en la presente temporada. Fue en la primera jornada de la Euroliga en la pista del Asvel Villeurbanne con derrota por 82-63 (sólo disputa la máxima competición continental tras el descenso a la segunda división griega).

Apenas un par de días después David Blatt, que iba a cumplir su segunda campaña y que el pasado curso ya se quedó fuera de los playoffs de la Euroliga, dejaba su puesto en el banquillo heleno. Ahora bien, se desconoce si el motivo principal han sido los resultados o los problemas de salud del técnico estadounidense-israelí que el pasado verano anunció que le habían diagnosticado esclerosis múltiple progresiva primaria.

"Después de una larga y respetuosa discusión entre los propietarios y yo, hemos decidido separarnos por el bien de ambas partes. Mi tiempo en Grecia con el Olympiacos fue sustancial e importante en muchos sentidos. Me siento agradecido por la gente y la familia que encontré aquí. No tengo nada más que respeto por la gerencia, los jugadores y el personal, con quienes he disfrutado trabajar con ellos y les deseo lo mejor", dijo Blatt en declaraciones recogidas por el propio club.

En las últimas horas dos extécnicos de la ACB han aparecido como posibles sustitutos para los de El Pireo, Xavi Pascual y Georgios Bartzokas. El primero, recordemos, se encuentra sin equipo desde que fue cortado a mitad de la pasada campaña por el Panathinaikos, curiosamente el gran rival del club que ahora pretende hacerse con sus servicios.