Raquel Carrera: "Se me hará raro jugar contra el Valencia Basket"

El equipo femenino del Valencia Basket se enfrenta este miércoles en Vitoria, a las 19:30 horas, al RPK Araski. Un partido que será muy especial para Raquel Carrera. La jugadora taronja, cedida esta campaña en el conjunto vasco, disputará su tercer partido oficial en Liga Femenina ante el equipo con el que ha firmado por cinco años.

«Se me va a hacer un poco raro, ya que las he conocido y he estado con ellas, pero ahora mi equipo es Araski», dijo la pívot gallega, que ya sabe lo que es vestir de verde ante las taronja después de enfrentarse en pretemporada. «Cada partido es diferente y nos exige cosas distintas, pero sí, yo creo que va a ser muy distinto al de la pretemporada, ya que los dos equipos aún estábamos empezando», explicó Carrera.

Sobre el partido, la jugadora está convencida de que será un espectáculo. «Yo creo que el partido va a estar muy bien, jugamos en casa y estamos preparadas para competir ante el Valencia Basket», indicó.

Por último, la internacional con la selección española en las categorías de formación, valoró su crecimiento en este inicio de la competición al máximo nivel. «Está siendo un buen inicio, el equipo está aún formándose, pero de momento son buenas sensaciones y con ganas de un poquito más cada día. A nivel individual estoy muy contenta. Cada partido voy aportando un poquito más y ayudando al equipo en lo que puedo», concluyó.



Anna Gómez, en el cinco ideal

La capitana del Valencia Basket, Anna Gómez, ha sido incluida en el cinco ideal de la jornada tras sus 8 asistencias en el duelo ante el Durán Maquinaria Ensino.