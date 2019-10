Ponsarnau: "No aprendemos, no hemos tenido mentalidad para competir"

Jaume Ponsarnau no pudo esconder su decepción al final del partido de este viernes en El Pireo tras la contundente derrota del Valencia Basket ante el Olympiacos, tal y como señaló en declaraciones a À Punt y Radio Intereconomía Valencia.



Falta de intensidad

La primera parte ha marcado mucho todo lo que ha pasado en el partido. Nos hemos equivocado, nos han ganado en esfuerzo, sacrificio, intensidad€ En aspectos tácticos también podemos mejorar, pero hemos fallado en muchas cosas al inicio del partido.



Obligados a aprender

Estamos 0-2, sabíamos que teníamos que aprender de esta competición y estamos aprendiendo con sangre, no tenemos solidez, hay jugadores que aún se están integrando. Hemos de aprender y aprenderemos, aunque sea haciéndonos mal como con estas derrotas.



Mentalidad, pérdidas, rebotes

Contra el CSKA se nos fue el partido al descanso, pero el tercer cuarto y el cuarto fueron espantosos. Hoy el primer cuarto ha sido muy malo y el segundo peor. Esperaba estar al mejor nivel, pero están pasando cosas para no estar a este nivel. Pero no aprendemos, no hemos tenido la mentalidad necesaria para competir en una pista como esta. Vamos a buscar soluciones, debemos adaptarnos a este nivel físico. Las 20 pérdidas han sido un lastre absoluto, les ha permitido correr, el rebote nos ha castigado también.



Nueva lesión

Labeyrie, si llega, es justo, el que parece que no llegará casi seguro es Joan Sastre. La integración de Ndour es una de las únicas cosas positivas, él sí ha tenido intensidad, la que nos ha faltado en estos partidos. Confío en él para el domingo con todas las ganas.



Partido contra el Barça

Tenemos que dedicar un rato a hacernos daño y mañana pensaremos en el rival para dar una respuesta adecuada porque el rival es enorme y tendremos que estar a la altura.