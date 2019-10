El Valencia Basket afronta este jueves una jornada histórica, pues jugará el primer partido del equipo femenino en competición europea. María Pina, una de las jugadoras con experiencia en Eurocup Women, sabe lo que es enfrentarse al VBW CEKK Cegled.

La internacional asegura que siente "muchísima ilusión con unos pocos nervios. Ya con ganas de acabar de preparar el partido y de ver cómo está el equipo de cara a esa nueva manera de jugar. Al final el arbitraje es diferente, es un campo difícil, lo sé por propia experiencia".

Pina ha explicado que "cuando jugaba en Gernika nos tocó en el grupo. Creo que fue de los primeros partidos. Fue un viaje complicado porque aparte de llegar al aeropuerto luego está el desplazamiento hasta el pueblo. Y la pista es complicada. Viene mucha gente a verlas, aprieta y nosotras perdimos. Espero que nosotras, no sé si vamos a ganar o perder, pero al menos que compitamos y la cosa salga bien".

Con este partido ha empezado para el equipo las semanas con doble competición y viajes incluidos. "Seguramente lo vamos a notar. No sé si nos va a afectar porque al final el nivel de cargas lo están controlando muy bien los entrenadores. Creo que vamos bien preparadas, por eso también hemos tenido una pretemporada más larga, para llevar el trabajo hecho y ahora no tener tampoco que pasarnos. Nos puede suponer algo de peso, pero como todos los equipos que tienen doble competición así que eso no lo vamos a utilizar como excusa y lo vamos a dar todo", indica la jugadora.

Pina concluye que "el año pasado dije que mi sueño sería jugar con Valencia Basket la Eurocup porque sé lo que le hace especial ilusión al club, todo lo que se ha preparado. Es solo un inicio de lo que nos queda. Con muchísimas ganas y mucha dureza mental para afrontar un partido que va a ser complicado".