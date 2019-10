Colom: "Es difícil e injusto pedir paciencia a la afición"

No es ni de lejos el estreno soñado. Prácticamente acaba de aterrizar en València y ya ha tenido que vivir los pitos de una Fonteta disgustada. Un contraste que, tras lograr la medalla de oro en el último Mundial, acepta con la intención de convertirlos cuanto antes en aplausos. «Siempre es duro. No es la pitada más fuerte que he recibido de mi propia afición, en Fuenlabrada por ejemplo recuerdo haber recibido alguna más fuerte, pero sólo entonces y de eso hace ocho o nueve años. En los últimos años no había tenido ninguna de estas y al final te sientes mal, sobre todo porque no puedes darles el espectáculo que se merecen», aseguró Quino Colom a SUPER.

El base taronja está convencido de que «tenemos muy buen equipo para hacer cosas muy buenas, pero de momento no están saliendo las cosas y hay que darle la vuelta», al tiempo que considera que «es difícil e incluso injusto pedir a la afición paciencia, más que nada porque la mayoría del grupo es del año pasado, pero las cosas no están saliendo y necesitaremos un poco de todos».

Palabras crudas y cargadas de realidad de un recien llegado cuya «situación es un poco complicada porque soy nuevo». «He llegado aquí y los primeros días muchas veces no iba ni convocado, ahora que he entrado el equipo ya estaba en una dinámica un poco negativa. He intentado ayudar para darle la vuelta pero a veces pruebas cosas y no salen, o tienes que ir encontrando el espacio porque cada día no pueden salir las cosas perfecto. Se trata de mejorar y no pensar en uno mismo, sino pensar en el grupo que al final es lo más importante», explicó el jugador andorrano.

Para el internacional español es un hecho que se encuentran ya en el «primer momento así realmente difícil» de la presente temporada, por lo que «hay que sacar la cara, aprender, cambiar esta dinámica que ya muy pronto hemos empezado negativa. Apoyarnos en todo el grupo, y también en la afición. Necesitaremos de la afición pero tenemos que darles razones para que nos animen. Hay que intentar darle la vuelta a esto».

Ahora bien, al preguntarle sobre qué es lo que realmente le está pasando al equipo su sinceridad le delata. «No es una respuesta fácil, ni que ahora mismo veamos fácil», subrayó. «Hemos entrado demasiado rápido en una dinámica negativa, una mentalidad que cuando ya nos cogen una ventaja parece que ya no la vamos a recuperar. Hay que ser más fuertes mentalmente, tener más ambición, luchar más, hay que mejorarlo todo porque no se puede perder de esta forma en casa a estas alturas. No hay que buscar tampoco muchas excusas, hay que trabajar quizás más y mejor. Estamos dándolo todo en los entrenamientos pero no están saliendo las cosas», matizó Colom.

Por último, cuestionado sobre si el problema del equipo es mental y de confianza más que táctico, respondió con alguna duda que «puede ser». «Al final todo es algo psicológico. No creo que haya esta diferencia con estos equipos, es bastante obvio y lo puede decir todo el mundo. El aspecto mental a veces es lo más difícil de darle la vuelta y hay que dársela», concluyó el base del Valencia Basket.