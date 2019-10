Jaume Ponsarnau confirma el respaldo del club al proyecto

No es una situación fácil la que actualmente vive el Valencia Basket, inmerso en una importante crisis de juego y también de resultados. Pese a ello, como desveló este martes Jaume Ponsarnau, la confianza en el proyecto es máxima y el club le está transmitiendo apoyo y tranquilidad.

"Desde que estoy aquí nunca he echado en falta confianza por parte del club, ni hace un año, ni la semana pasada ni hace cuatro meses", explicó en declaraciones a los medios de comunicación. "Este es un sitio donde puedes estar muy centrado en trabajar y para un entrenador eso es una gozada. A veces hay adversidades en forma de lesiones o de clima negativo pero sabemos cómo hacer frente a todo eso: trabajando", prosiguió.

Ponsarnau negó que en los últimos días hayan recibido un mensaje de exigencia de Juan Roig, máximo accionista del club, a pesar de que acabó muy disgustado tras la imagen ofrecida ante el Unicaja. "No hemos tenido mensaje de Juan Roig de forma habitual excepto en algunos momentos que él ha creído que tenía que ayudar al equipo con su presencia o sus palabras. De momento, yo no he tenido esta sensación", puntualizó Ponsarnau, que si percibe de la plantilla ante esta mala racha que "el equipo está conjurado para hacer las cosas mejor".