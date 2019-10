San Emeterio: "De esto se sale remando y apretando los dientes"

Fernando San Emeterio señaló que "ojalá" puedan iniciar la reacción a este mal inicio de temporada en Tel Aviv aunque se trata de "un campo difícil". "Pero este año no hay cambios fáciles así que tenemos que intentar que sea ese partido en el que ganemos la primera en la Euroliga", indicó en declaraciones ante los medios.

"El vestuario está con ganas de ganar y de que las cosas salgan bien pero para eso hay que trabajar, ir mejorando y que no nos afecten momentos difíciles dentro de los partidos", prosiguió el alero cántabro, que considera que "la derrota del CSKA nos hizo mucho daño por la forma en la que fue y a partir de ahi el equipo se ha resentido. El no ganar crea también esa especie de ansiedad y estamos en ese momento".

Un momento donde la autoestima está baja pero que, a su juicio, no requiere de un 'tratamiento' especial. "La confianza no hay que trabajarla, hay que intentar hacer bien las pequeñas cosas que tú puedes controlar. Defender, coger confianzas unos con otros en defensa, ir a por el rebote ofensivo, controlar el defensivo y a partir de ahí las confianzas van llegando", matizó.

En este sentido, advirtió que "este año vamos a tener que jugar muy bien en ataque y en defensa para ganar partidos, si no vamos a perder. Eso es así y es un hecho, es lo que tenemos que buscar para hacer. No creo que los equipos contra los que hemos jugado no tengan tanto baloncesto, creo que tienen mucho baloncesto y también físico. Y esto va a ser una tónica este año, tenemos que ser conscientes de ello, apretar los dientes y mejorar en todas las facetas para poder competir con ellos".

Preguntado sobre las ventajas e inconvenientes de contar con una plantilla larga, dejó claro que él no es "quien tenga que responder a eso, eso es el entrenador el que lo tiene que manejar. Nosotros lo más que podemos hacer es intentar que esto funcione, dar el máximo en cada entrenamiento, dar el máximo en los partidos los minutos que se está en el campo, y es el entrenador el que tiene que tomar esas decisiones".

Por último, también se refirió al mal arranque de temporada del curso pasado. "Hay gente que vivimos la situación del año pasado, el primero el entrenador, así que sabrá como manejar un poco todo esto. Se sale de esto remando todos en la misma dirección, apretando los dientes y poco a poco ir saliendo de ella", concluyó.