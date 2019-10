Casi una final en Tel Aviv

Ni que decir tiene que el encuentro de esta tarde en Tel Aviv es prácticamente una final para el Valencia Basket. Un examen casi definitivo del trabajo realizado hasta la fecha –incluyendo el de despachos en verano– y que, dependiendo de la nota y de lo que suceda el sábado en Burgos, podría provocar cambios significativos en el proyecto. Ese es precisamente el guión que nadie quiere 'comprar, pero para evitarlo es necesario cambiar por completo la película que se viene rodando en las últimas semanas.

No hablamos del trabajo, nada que ver probablemente con el día a día del grupo, pero sí de resultados y de la imagen que se está proyectando en la cancha. Sobre todo en la Euroliga, es cierto, pero que ya ha comenzado a afectar también a la trayectoria del equipo en la Liga Endesa. El conjunto valenciano es el único de los 18 que disputan el torneo europeo que aún no conoce la victoria, tras haber caído de manera clara ante el CSKA Moscú y Olympiacos, y compitiendo ante el Anadolu Efes. A estas tres derrotas continentales, que le colocan colista con la peor defensa del torneo hasta el momento, se unen otras tres en cinco encuentros en la ACB y una más en la Supercopa, para un balance total de dos triunfos en nueve partidos oficiales esta campaña.

«Veo a jugadores que vienen a trabajar a tope, que su compromiso con el trabajo es enorme pero veo jugadores que están con desconfianza, y eso es lo que hay que revertir», reconoció Jaume Ponsarnau en la previa, antes de destacar también que «el equipo está conjurado para hacer las cosas mejor».

Falta le hará, sin duda, si quiere superar en su pista a un equipo como el Maccabi. Un rival que tras comenzar su andadura en la Euroliga con dos derrotas –incluyendo una por la mínima en la pista del Real Madrid– se estrenó en la ceurolia ganando de manera contundente al Estrella Roja por 84-69 en su primer partido como local. Con el repatriado Omri Casspi como gran referente tras diez temporadas en la NBA –es el jugador más valorado de la Euroliga cada 48 minutos– y una impresionante batería de jugadores norteamericanos liderados por Wilbekin, Black y Hunter, el conjunto macabeo tratará de volver a hacerse fuerte en una pista en la que hace dos temporadas se impuso por tres puntos al Valencia Basket. Entonces, recordemos, el equipo taronja tuvo un triple para mandar el partido a la prórroga.

Por otra parte la llegada de Ioannis Sferopoulos, laureado exentrenador del Olympiacos, ha dotado al equipo israelí de un rigor táctico que en los últimos años no había tenido. En este sentido, en la liga de su país ha ganado los tres encuentros que ha disputado a pesar de no haber podido contar con el ala-pívot Angelo Caloiaro, que todavía no ha debutado esta temporada debido a una lesión muscular.

También cuenta con bajas Jaume Ponsarnau. Exactamente las mismas que el pasado domingo ante el Unicaja. Tanto Joan Sastre como Mike Tobey se van a perder los dos partidos de esta semana y se han quedado en València para continuar con el proceso de recuperación de sus lesiones. El escolta Joan Sastre, que podría regresar al equipo ya la próxima semana, se ha perdido los tres últimos compromisos debido a una rotura fibrilar en el músculo vasto medial de su pierna izquierda. Por su parte, Mike Tobey sufrió un esguince externo en el tobillo derecho en el choque del pasado viernes ante el Anadolu Efes y aún no hay fecha para su regreso.