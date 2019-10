Histórico triunfo ante el Olympiacos en La Fonteta

El Valencia Basket tuvo un plácido estreno en casa en la Eurocup con una trabajada victoria ante Olympiacos, más de 7 años después del último duelo europeo de baloncesto femenino disputado en la Fonteta. Las de Rubén Burgos suman así su segundo triunfo en la competición y ya lideran su grupo. La capitana se encargó de encestar la primera canasta en casa en Europa: Anna Gómez estrenó el marcador, y Pina la secundaba. El 4-0 lo igualaron Pavlopoulou y Thomas. Pero la aparición de Meiya en el juego interior con 4 puntos consecutivos, unida al acierto de Pina, dio ventaja a las de Rubén Burgos. La valenciana estuvo especialmente inspirada comandando un parcial de 8-0, y los triples de Adams y Romero ayudaron a incrementar aún más la diferencia. Tras el primer parcial, +11 para las valencianas.

Lo intentaron Gemelos y Sotiriou al inicio del segundo, pero respondieron de nuevo Pina y Romero. La defensa taronja secó el juego exterior griego, y el acierto al otro lado de la pista no disminuía, lo que forzó el tiempo muerto visitante (31-18). Reaccionaron las de Pantelakis con triples de Thomas, pero Adams siguió castigando la defensa griega y la diferencia no diminuía. Cada vez que conseguían anotar con facilidad, Valencia Basket encontraba un recurso ofensivo. Si no era la americana, era de nuevo una Pina que se fue con 13 puntos al descanso. Un triple de Gemelos y Thomas desde la personal, dejarían la diferencia en doce puntos al descanso (43-31).

Gemelos acertó de tres para comenzar el tercer cuarto y bajar de los 10, pero una excelsa Pina respondió. Meiya volvió a aparecer en la pintura, y Valencia Basket siguió administrando su diferencia. E incluso la aumentó, con dos faltas antideportivas, que aprovechó a la perfección Julia Reisingerová. La defensa taronja rozó la perfección, e impidió cualquier intento de acercamiento. Solo Gemelos inquietó un marcador con +20. Tras el tercer parcial, todo parecía controlado (66-48). La victoria no se escapó pese al 0-8 parcial de las griegas.