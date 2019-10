[Ponsarnau] "Queremos presión y ambición, pero el equipo no está maduro"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, dijo que el equipo no está preparado para asumir cierta presión y que no deben ponérsela en conseguir resultados en Euroliga, donde aún no han conseguido ganar, sino en mejorar porque será así como lleguen los triunfos.



"A nivel de discurso y de planteamiento he sido el primero en entender que nos teníamos que poner presión y ambición pero la verdad es que el equipo no está maduro para asumir todo eso. Nos faltan muchas cosas por mejorar, por aprender porque no estamos en el punto que querríamos estar", reconoció el técnico en declaraciones a los medios.



"Es un error meternos presión con el resultado, nos tenemos que meter presión en mejorar que es lo que nos dará victorias", añadió el entrenador, que insistió en que "hacer las cosas mejor nos supondrá tener más opciones de ganar".



Ponsarnau recordó que "la Euroliga es una carrera de fondo y el que empieza primero no tiene por qué acabar primero, tienes que buscar tu ritmo, consolidarlo, buscar tus virtudes, consolidarlas, e ir aprendiendo como parar las virtudes de los rivales".



Respecto al choque del miércoles ante el Barça apuntó que se trata de uno de los mejores equipos del torneo "y así lo demuestra su clasificación".



"Es un equipo muy físico que juega a ser físico. Juega a demostrar su tamaño, a utilizarlo, especialmente para que no encuentres espacios ni juego. En ataque tiene mucho talento, juegan desde la carrera o desde la paciencia para encontrar su enorme calidad", explicó.



El entrenador dijo que su rival, "como nosotros está teniendo lesiones y eso hace que tengan algún generador menos de los que está acostumbrado a tener pero es un equipazo".



Ponsarnau admitió que situaciones como la fractura de tabique de Bojan Dubljevic, la lesión de rodilla de Sam Van Rossom, pequeñas molestias de otros jugadores o el regreso escalonado de Joan Sastre hace difícil que sepan cómo están realmente. "A ver si lo infortunios no nos llevan por mal camino", señaló.



El técnico reconoció que al equipo le ha costado correr "pero es cierto que la (falta de) chispa y a veces el rebote no nos han dado la oportunidad de correr como querríamos y hay días que hemos tenido muy poco éxito corriendo pero el estímulo es correr, queremos hacerlo pero hay que jugar también inteligente, como señal de identidad nos gustaría ser un equipo que corra".