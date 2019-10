Asalto al Palau sin Van Rossom

El colista se mide al invicto colíder y visto así es el peor escenario para salir del bache de resultados en la Euroliga. Pero el Valencia Basket puede aferrarse a su convicente victoria en Burgos y a la derrota del Barcelona en Zaragoza para creer en la victoria de esta noche en el Palau, donde además ya dieron una gran imagen en su última visita liguera a pesar de la ajustada derrota por 97-94 en un espectacular duelo anotador de Mirotic y Jordan Loyd.

Ponsarnau recupera para este partido a Joan Sastre y salvo contratiempo de última hora podrá contar con Dubljevic tras entrenar con máscara protectora, pero pierde a otro jugador clave como Sam Van Rossom, el base más utilizado por el técnico en este inicio de temporada.

Sin él en pista, Quino Colom y Guillem Vives tendrán que repartirse sus minutos y liderar al equipo hacia su primera victoria en la Euroliga tras cuatro derrotas consecutivas en la competición. El propio Colom se muestra optimista al respecto. «En Burgos hubo un cambio de mentalidad, de inercia, de energía y ojalá podamos hacerlo también en Barcelona». Además, confía en ganar al menos uno de los dos partidos europeos de esta semana y encadenar más triunfos tras un calendario especialmente complicado al principio. «Estamos dando pasos adelante, nos queda el de la Euroliga, que es el obstáculo que estamos teniendo. Hemos tenido un calendario muy duro, pero las cosas cambiarán a partir de esta semana. Sería nuestra primera victoria en la Euroliga, que aún la estamos buscando. Ojalá podamos sacar cosas muy positivas de estos tres partidos», entre los que incluye el de Liga Endesa ante el Gran Canaria.

Respecto a su estado de forma, admite que «esto va por etapas, al principio me tocó descansar más y jugar un poco menos, ahora estoy jugando un poco más y eso me va muy bien porque cojo más ritmo. Poco a poco se va a ver al mejor Quino, aún estoy lejos, pero llegará pronto». Además, hace autocrítica y sabe que debe mejorar en defensa. «Suelen atacarme mucho todos los equipos, es algo que tengo que ir mejorando y los compañeros me están ayudando. Delante estoy cada vez mejor, con más química con los compañeros, cada vez los conozco más y me conocen. Poco a poco llegarán mejores conexiones».