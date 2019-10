A por el pleno en la primera vuelta

El Valencia Basket quiere consolidar su liderato del Grupo G de la Eurocup Women con el segundo de sus tres duelos seguidos en casa. La Fonteta recibe hoy al Basket Namur Capitale en un gran momento de las de Rubén Burgos, tras sus dos victorias la semana pasada. Por contra, el Namur, un clásico de Eurocup, viene de encajar sendas derrotas en sus duelos previos del torneo, superado por Olympiacos en la primera jornada, y cayendo en casa ante VBW CEKK Cegled. El técnico taronja recupera a la ala ala-pívot belga Jana Raman, que ya entrenó con todas y podrá tener minutos una vez superado su esguince.

Mestdagh es el principal peligro en ataque del rival, secundada por la portuguesa Silva (11) y Vaderwal (10.5). En su liga, marchan terceras con tan solo una derrota y vienen de vencer a domicilio a Charleroi.

«Lo más importante es que nosotros para hacer buena la victoria contra Olympiacos no podemos dejar pasar este partido, no tendría sentido que ahora no demos el 200% para lograr la tercera victoria consecutiva», declaró Rubén Burgos. «Pero sabemos que jugamos contra un equipo que se juega todas las opciones de clasificación desde ya, no han ganado, saldrán al 200% y es un equipo con experiencia, con jugadoras internacionales y un entrenador que es el seleccionador de la mejor selección belga de la historia. Tienen amenaza exterior, dos interiores expertas y potentes y habrá que estar a la altura, muy exigentes con nosotras mismas».



Dos taronja en la selección

La selección española vuelve a la acción tras el éxito de Belgrado con una semana de concentración a partir del 11 de noviembre y dos amistosos ante Francia en Zamora el día 15 y en en Palencia el 17, preparación para el Preolímpico. En la lista de Lucas Mondelo repiten Tamara Abalde y Queralt Casas.