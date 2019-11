"La conexión con La Fonteta nos hace mejores"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se mostró satisfecho por el primer triunfo en la Euroliga de su equipo ante el ASVEL Villeurbanne. Estas fueron las impresiones del preparador taronja en la sala de prensa posterior al choque:

Valoración del partido

"Ha sido un partido muy difícil para nosotros. Ellos son un equipo duro, ha sido muy difícil defenderles, especialmente en la primera parte. Tampoco encontrábamos las mejores opciones en ataque y cometíamos pequeños errores. Creo que la segunda parte mejoramos mucho, con más energía, conseguimos soluciones a estos errores que cometíamos pese a algunas pérdidas. En el último cuarto vivimos un momento especial con la Fonteta. Los bases estuvieron muy bien, especialmente en ese momento la conexión entre Quino Colom y Dubljevic. Al final es cierto que su presión nos generó problemas... pero primera victoria.

¿Demasiado respeto a los rivales?

"Había un problema mental, había muchas ganas de hacerlo bien y no sabíamos hacerlo bien. Es cierto que esa losa mental, el respeto al rival nos ha hecho magnificar malos momentos y pensar que esto ya no se remonta. Esto os ha influido negativamente. Mi respuesta es persistir en el detalle"

Primero ganar...y luego convencer

"Ganar era muy importante. Lo que pasa es que cuando tu estrategia la basas en el resultado del partido juegas contra un rival que hace de todo para que te salga mal. Hay que estar centrados en lo que tenemos que estar. Lo que más he recriminado en el descanso es el no estar centrados en lo que hay que estar centrados. La consecuencia de esto van a ser más victorias"

Adaptación al sistema de juego

"Los jugadores están trabajando muy bien, comprometidos con el trabajo del día a día, pero son personas humanas que necesitan su proceso. Estamos intentando identificar nuevos referentes porque hemos perdido referentes. Evidentemente somos aún muy inconsistentes en todo esto. Pero estamos en el buen camino y lo haremos"

Situación de Alberto Abalde

"Tenía un gran objetivo que era ser un equipo de 14. Era tan importante que cometí un error, que es precipitarme y tener obsesión en esto. Pero vista la experiencia, una de las cosas que vimos es que construíamos pocas confianzas. Demasiadas veces cuando las cosas iban mal no encontrábamos reconfianzas en jugadores. No he acertado y tengo que construir la casa no por el tejado, sino por abajo. Construimos las confianzas con una serie de jugadores. Un ejemplo son Vives, Quino Colom, San Emeterio... perjudicados pues los ha habido. Uno ha sido Vanja Marinkovic, luego Abalde empezó siendo titular y jugando muchos minutos. No le salieron las cosas bien y lo que buscamos es que siga trabajando como lo está haciendo. Y estamos deseando meterlo porque estoy convencido de que no haremos una buena temporada si Alberto no nos ayuda"

Conexión Fonteta-equipo

"Es como decir si tuviésemos a Lebron James seríamos más buenos. A Lebron James no podemos porque somos 14 y no queremos más jugadores, pero... ¿que podemos tener más? Pues a La Fonteta. Esa conexión nos hace mejores, pero a veces cuando no la encontramos nos lo ponemos difícil porque queremos gustar"