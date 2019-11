Fotis Katsikaris: "El Valencia Basket es uno de los mejores de la Liga"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Fotis Katsikaris, dijo en la previa del encuentro de este domingo frente al Valencia Basket que espera ver "la progresión" del equipo amarillo tras la derrota de la pasada semana en el Gran Canaria Arena ante el Joventut. "Lo mejor de una derrota es saber porqué has perdido el partido", ha señalado el técnico griego en rueda de prensa, para concretar que, a su juicio, lo que perjudicó el pasado sábado en casa al Herbalife fue no tener "la mentalidad correcta" para afrontar el partido contra los catalanes, además de que se cometieron "otros errores no sólo tácticos", sino de "actitud en defensa, sobre todo".

Fotis ha considerado que tanto él como los jugadores grancanarios pueden "aprender mucho" del partido contra el Joventut, en concreto sobre "cómo tienen que prepararse mentalmente para que no se repita". "Lo que quiero ver en este partido es nuestra progresión, lo que hemos aprendido del último, además de, como siempre, competir y entrar en el último tramo con opciones de ganar", ha explicado el entrenador del conjunto grancanario, quien también ha adelantado que Xavi Rabaseda no se ha recuperado y aún no hay fecha para su incorporación a los entrenamientos.

El Valencia Basket es un equipo "profundo, con calidad, físico y jugadores con mucha experiencia" por lo que el 'Granca' tendrá que "ir allí y jugar a tope" porque si no lo hace "no habrá ninguna opción de ganar", ha augurado Katsikaris para considerar que pese a que los valencianos disputan esta semana dos partidos oficiales, y eso es algo "duro" para cualquier jugador, "tiene catorce jugadores de altísimo nivel y acostumbrados a ese ritmo".

El conjunto valenciano es "uno de los mejores rivales de la Liga" y, además, "juega en su casa", ha añadido.

Con respecto al estado del Herbalife Gran Canaria, Fotis ha señalado que la construcción de un equipo totalmente nuevo "es un proceso diario" para el que la plantilla amarilla podría necesitar "más tiempo" pero, en cualquier caso, "el rol de cada uno es pisar la pista y dar el máximo que puedan".

"Hay que cambiar el chip, estar más involucrados y tener una actitud agresiva, dura y con confianza", ha concretado.

Katsikaris quiere ver este domingo en La Fonteta (Valencia), en la que será la séptima jornada de Liga, un Herbalife que "reaccione bien, defienda a tope y controle rebotes", además de "hacer las cosas básicas", ya que si estas acciones se llevan a cabo el equipo "va a ejecutar mejor" su juego.

