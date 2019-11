Jaume Ponsarnau: "¿Pitos?, es lo que hay y ya está"

Jaume Ponsarnau no da con la tecla esta temporada. Con seis derrotas y sólo una victoria en Euroliga y tres victorias y cuatro derrotas en la Liga Endesa, el Valencia Basket está muy lejos de los objetivos marcados al principio de la temporada. La derrota de este domingo en La Fonteta ante el Gran Canaria le coloca en una situación todavía más crítica al técnico. Estas fueron sus palabras:

"Hemos empezado el partido intentando correr, pero los problemas han empezado cuando nos ha costado rebotear. En el último cuarto han aparecido las dudas con fallos de ataque, hemos buscado demasiado el tiro libre que no llegaba y a ellos sí. En un último cuarto con un problema grave de ataque, ellos han conseguido ponernos nerviosos, que no tuviéramos nuestra máxima energía. En la prórroga han jugado mejor que nosotros. Bouroussis ha sido el más importante en la remontada, pero Costello en la prórroga con su juego dinámico. El problema ha sido sobre todo ofensivo".

"Es lo que hay y ya está. Lo que me preocupa es que a veces cuando pasa en la pista durante los partidos afecta a los jugadores y eso nos hace ser menos efectivos. Que haya parte de público que sté descontenta con mis decisiones es lo que hay. Cada decisión es crticabe y más si no tiene éxito. Debo hacerlo independientemente de si me silvan o no. No quiero relativizar, pero esto hace que afecte a los jugadores".

"Hay un tema importante y es que o la táctica saca ventajas (que no lo hemos conseguido en el último cuarto) o no ha habido eficacia. Hay que agarrarse a los generadores de juego y aún no estamos sólidos en esto. Jordan es un jugador importante en esto, tiene que adaptarse aún a muchas cosas. Quno hace dos días hizo un partidazo y hoy no ha enconrado esas ventajas. Dubi, que es otro generador muy importante, tampoco ha podido. Solo San Emeterio ha podido, pero al final era todo muy previsible con él. Hemos hecho 17 puntos en contrataque, cuando esto se ha acabado es cuando nos ha ostado encontrar juego".

"Guillem ya estaba al final con un punto de desconfianza, no estaba sacando ventajas aunque antes había estado increíble. Hemos tenido que buscar a alguien y era la vuelta de Quino. Lo único que lamento es que igual teníamos que haber acabado con dos bases. En ese cuarto período, Brock podía haber tenido algún tiro libre, me arrepiento de no haber acertado en esto".