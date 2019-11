Mike Tobey: "No podemos levantar el pedal del acelerador en los partidos"

El pívot del Valencia Basket, Mike Tobey(que acaba de superar una lesión en el tobillo) aseguró que la derrota sufrida el pasado domingo ante el Herbalife Gran Canaria les debe enseñar que no pueden relajarse antes de tiempo en ningún encuentro.

"Fue una derrota dura, teníamos que haber ganado. No estamos contentos. El problema que tuvimos fue que no luchamos al final, que no luchamos los 40 minutos y luego en la prórroga. No podemos levantar el pedal del acelerador en los partidos", explicó ante del entrenamiento de este miércoles en La Fonteta.

Respecto al rival de este viernes en la Euroliga, el Panathinaikos, destacó que será "un partido muy duro en el que tendremos que luchar todo el partido si queremos ganar. Son un gran equipo de Euroliga, en un gran momento con muchos jugadores talentosos como Calathes y algunos jóvenes que lo están haciendo muy bien, un lugar muy complicado de jugar y un reto para nosotros. Si vamos allí, hacemos lo que tenemos que hacer y ganamos será una muy buena forma de empezar la semana", apuntó.