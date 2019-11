Llega la primera cátedra de baloncesto

La Universitat de València y L'Alqueria del Basket firmaron este miércoles en el edificio de Rectorado de la universidad, la primera cátedra específica de baloncesto a nivel nacional, bajo el nombre de Cátedra de Baloncesto L'Alqueria del Basket.

La rectora de la universidad, Maria Vicenta Mestre y el Consejero Delegado de Valencia Basket, Paco Raga, han plasmado su firma sobre el acuerdo que certifica la colaboración entre ambas entidades, lo que supone un enorme paso en el objetivo de fomentar la investigación y la innovación en el baloncesto, mejorando la formación, y compartiendo conocimientos. Los principales pilares de L'Alqueria LAB, el nuevo departamento de la casa del baloncesto europeo de formación.

La rectora, ha querido valorar la importancia del acuerdo entre ambas entidades. "Es una satisfacción muy grande que sea nuestra universidad quien lidere esta cátedra tan innovadora y de un tema importante como el deporte. Para nuestra juventud es vital que se trabajen valores como el esfuerzo, la constancia, la igualdad y el compañerismo, que forman parte de su desarrollo personal y genera grupos de personas muy consistentes, con madurez, personas autónomas con comportamientos prosociales, adaptadas y con liderazgo. Con esta cátedra, generamos un marco legal de colaboración entre ambas entidades, que ayudará a marcar objetivos y proyectos que podamos hacer conjuntamente, contribuyendo a algo que nosotros siempre buscamos, que todo lo que hagamos aquí de formación e investigación, se transmita a la sociedad para que llegue a todos. El ámbito del deporte es muy importante para nosotros" explicaba.

Por parte del club, fue el Director de Operaciones y Relaciones Institucionales del Valencia Basket, José Puentes, el que valoró la colaboración. "Para nosotros es un orgullo trabajar esta primera cátedra de baloncesto en España junto con la Universitat de València, además que lleve ese apellido, "València" es fundamental para el club, crear estas alianzas con instituciones que desarrollan conocimiento, que es uno de los principales ejes de nuestro Plan Estratégico. Queremos que nuestros jóvenes deportistas en l'Alqueria desarrollen no solo el talento físico, sino mental, a la vez que se genera conocimiento del ecosistema y su desarrollo, porque muchas veces nos centramos en jugadores y entrenadores pero también hay desarrollo en el ámbito de la medicina, la psicología, gestión, etc. y esta sinergia, este convenio, nos da un pulmón de cara al futuro importante y como he dicho esto es un verdadero orgullo" decía.

La firma de este convenio, es uno de los primeros pasos importantes de L'Alqueria LAB, el nuevo departamento de I+D+I+Co de L'Alqueria del Basket, uno de los principales proyectos dentro de la segunda fase del Plan Estratégico de la mayor instalación de baloncesto base de Europa.

