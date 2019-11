Ponsarnau: "Los entrenadores nos jugamos el puesto cada día"

Jaume Ponsarnau, en declaraciones a Intereconomía Radio, reconoció que Loyd había estado demasiado solo durante muchas fases del pardido «Es difícil ganar en esta pista, hemos tenido demasiados jugadores poco eficientes en ataque aunque sí hay que reconocer que en defensa han hecho un buen trabajo».

El técnico catalán pidió un mayor consistencia a sus jugadores: «Seguimos en la búsqueda de jugadores que nos hagan sumar. Es cierto que el cinco inicial de la segunda parte ha estado muy bien, han jugado con equilibrio, no sólo es mérito de Jordan».

Sobre su continuidad en el banquillo del Valencia Basket, cuestionada los últimos días, Ponsarnau no quiso pronunciarse. Todo indica que el resultado de este domingo en Murcia puede decidir su futuro: «Soy entrena profesional y cada día me juego el puesto de trabajo. Llevamos en los últimos cuatro partidos sólo una victoria, y eso no es fácil».