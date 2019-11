Jaume Ponsarnau: "Sabemos a dónde vamos"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se mostró muy satisfecho por la segunda victoria consecutiva de su equipo en La Fonteta. Estas fueron sus manifestaciones en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Casademont Zaragoza:

Valoración del partido

"Creo que ha sido clave nuestra entrada en el partido a nivel de mentalidad, muy consistentes atrás, con algún problemilla en el rebote pero reaccionando bien en otras cuestiones. En ataque desde el ritmo hemos encontrado puntos, seguimos sin jugar a un alto nivel pero encontramos puntos y valentía. De ahí nuestro éxito al descanso y que un equipo como Zaragoza sólo llevase 29 puntos al descanso"

"En las segunda parte han cambiado tácticamente el partido, han parado nuestro ritmo y eso ha afectado a nuestra fluidez defensiva y nuestro ritmo. También ha habido un momento que hemos querido jugar ya contra el Zenit"

Plantilla

"Muy satisfecho por todos los jugadores, por la rotación de minutos y esa es la forma de convivir entre la Liga Endesa y la Euroliga"

Cambio de actitud de la plantilla

"Es difícil de explicar, pero esto pasa en los mejores equipos y en los peores. A veces se encienden unos interruptores y un equipo que no compite al nivel que quiere empieza a competir muy bien. No habíamos construidos la calidad necesaria para competir contra CSKA, Efes, Barcelona, Maccabi... y no teníamos un equipo tan largo para luego jugar contra Gran Canaria, Unicaja, Murcia. Y eso nos llevaba a una dinámica que conducía a la frustración porque los jugadores querían. Son cosas que pasan y se tienen que entender. Este año nos tocaba perder más partidos. El año pasado peleábamos por ser el mejor 17 de Europa, ahora estamos entre los 18 mejores y además está la ACB"

Confianza y apoyo de los jugadores

"Agradezco muchísimo su apoyo público, aunque yo lo noto. Tras el partido de Murcia pensé 'puede ser que no siga como entrenador pero estoy super orgulloso' porque tuvimos un espíritu como equipo y ese interruptor ya estaba. Pero el resultado era el que era y podía pasar lo que podía pasar. Ahora tenemos la convicción de que juntos podemos conseguirlo y estoy muy orgulloso y muy ilusionado"

¿El Valencia Basket que quieres?

"Mi filosofía cuando puedo es proponer una idea de juego ofensiva donde el baloncesto es de los jugadores. Es una idea que sirve para ser lo más competitivo posible y a veces se necesita tiempo, y más cuando puntos importantes de generación de ventajas que teníamos el año pasado no los tenemos. Nos falta muchísimo todavía, pero podemos. Pero estamos en ese proceso y sabemos a dónde vamos"

Copa del Rey

"La ambición de este club es competir para lo máximo. La Liga está exigente pero estamos ahí y vamos a luchar, a persistir..."

Mayor conexión con La Fonteta

"Ojalá, nos gustaría, pero no está en mis manos. Nos gusta jugar con La Fonteta, eso lo he dicho siempre"

Colom y Marinkovic

"Tuvieron sus momentos como el resto, pero lo que pasa es que como equipo no funcionábamos. Su persistencia ha hecho que encuentren una buena línea dentro del equipo para ser mejores. Son personas humanas que necesitan conectarse a este juego colectivo con sus compañeros, y han hecho lo que tenían que hacer. Además, ellos han sido un estímulo para el resto porque han sido un ejemplo. Han estado preparados y han tenido paciencia"