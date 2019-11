Dura derrota del Valencia Basket

C. de La Laguna Tenerife

El Valencia Basket pone fin a una racha de seis victorias seguidas después de caer en la pista de Ciudad de La Laguna Tenerife (J9 Liga Femenina Endesa) en un duro partido tras el parón de selecciones. La exhibición de Meiya Tirera (27 puntos, 16 rebotes y 29 de valoración) no fue suficiente, aunque las chicas de Rubén Burgos estuvieron cerca de acercarse en el último cuarto.

Valencia Basket arrancó el partido muy metido y encontrando muy bien en la pintura a Meiya Tirera. La pívot maliense se hacía dueña de la pintura anotando la mitad de los puntos del equipo en el primer tiempo. Sin embargo, las tinerfeñas salieron más acertadas, lo que se tradujo en una ligera ventaja al final del primer cuarto (21-16).

En el segundo cuarto no les salió nada a las de Rubén Burgos. Los tiros no entraban ni desde el perímetro ni bajo el aro y el acierto local empezó a ganar terreno a las taronja. La efectividad de jugadoras como Pierre Louis, Moss o Atkinson fue abriendo brecha en favor de las recién ascendidas. Pese a la mejora en la recta final del periodo, de nuevo gracias a los puntos de Meiya, Valencia Basket no pudo bajar de los 20 puntos de diferencia al descanso (48-28).

El conjunto taronja salió del vestuario dispuesto a iniciar la remontada, lo que se traduzco en un 0-7 de salida y ponerse a 13 puntos con una evidente reacción en ambos lados de la pista. Aunque Ciudad de La Laguna había salido más frío, pronto se metieron en partido. Atkinson y Pierre Louis volvieron a dominar, dificultando esa remontada (58-42).

Valencia Basket no dejó de luchar ni un minuto. La exhibición de Meiya que ya superaba el doble doble no estaba siendo suficiente mientras las locales encontraban huecos en la defensa taronja con una inmensa Atkinson. Pese a todo, el conjunto de Rubén Burgos llegó a ponerse a 10 puntos. Un 2+1 de las tinerfeñas con la quinta falta de Anna Gómez a poco más de un minuto del final alejó cualquier posibilidad de victoria.