Esta es la asignatura pendiente del Valencia Basket

La Fonteta es el bastión que sostiene a Valencia Basket esta temporada. Con el triunfo del pasado domingo frente a Monbús Obradoiro, los de Jaume Ponsarnau suman cinco victorias consecutivas en su feudo. Una marca que dista mucho de su versión foránea. Sino fuera por los encuentros que se juegan en la Font de Sant Lluís, la situación del conjunto taronja sería desastrosa. Con un balance de 5-6 en la competición doméstica y de 4-7 en Euroliga, cada duelo que Valencia BC afronta como local es oro. Y es que en lo que llevamos de curso, los taronja solo ganaron una vez en pabellón ajeno. La visita al San Pablo Burgos del pasado 26 de octubre es la única que cuenta en positivo en el casillero de triunfos visitantes. Tras once encuentros disputados fuera de València se antoja imprescindible trasladar más allá de su frontera la buena imagen que el equipo ofrece en su fortín. Una urgencia que ahora se presenta a su alcance puesto que los tres siguientes duelos taronja serán en casa de Real Madrid, Montakit Fuenlabrada y Zalguiris Kaunas.

"La primera parada del club será de Euroliga, el próximo jueves en el WiZink Center en Madrid. El mismo feudo donde Valencia BC empezó su mala racha como visitante. La derrota en las semifinales de la Supercopa Endesa contra el Barcelona (71-65) inició el periplo en la sombra lejos de la Font de Sant Lluís. No obstante, cabe señalar que, en dicho encuentro, el pabellón donde juega el Real Madrid se consideró como neutral, aunque cumple con los parámetros de no haberse jugado en La Fonteta.



Invicto en el WiZink Center

Los de Ponsarnau tendrán enfrente una ardua tarea, puesto que este curso el Real Madrid aún no conoce la derrota en su pabellón. Una situación que los propios jugadores ya saben, pero que no es una excusa para recuperar el factor visitante a la causa taronja. «Quizá Madrid no es el mejor sitio para empezar ganando pero también es el sitio en el que si ganas, te da un chute de energía y confianza», destacó Quino Colom tras el triunfo ante Obradoiro. El andorrano también reconoció que «tenemos que vencer fuera de casa. Es el paso que nos falta».

?Una vez superado el trámite europeo, Valencia BC afrontará otro reto visitante –en este caso de Liga Endesa– no muy lejos de Madrid. Montakit Fuenlabrada esperará a los taronja el próximo sábado, por lo que Ponsarnau y los suyos harán estancia en la capital, ya que ambos duelos se juegan en menos de 48 horas. Ante los fuenlabradeños, Valencia Basket afronta un partido vital para llegar a la Copa del Rey puesto que quedan seis partidos para decidir sus participantes.

La última visita antes de volver con su afición, el domingo 15 de diciembre contra Estudiantes, será en Lituania. El Zalguiris Kaunas recibirá a los taronja dos días antes. Con esta, son tres las oportunidades que tiene Valencia Basket para demostrar que no hace tanto frío fuera del calor de La Fonteta.