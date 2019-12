"El Madrid que perdió en Zaragoza no estaba en plenitud física"

Jaume Ponsarnau analizó el partido que les espera este jueves ante un Real Madrid que estará "pletórico físicamente". No obstante, el preparador taronja piensa que su equipo está "en dinámica de volver a aprender en los partidos, creo que estamos en buen camino y falta confirmarlo con victorias".



¿Hay muchas ganas de ganar fuera de casa en Euroliga?, aunque es una cancha complicada.



Además es un rival duro y fuerte que lleva una linea ascendente positiva y competitiva en Euroliga. Es un equipo que tiene todo, a pesar de las bajas, sus jugadores son top y desequilibrantes.



¿Te preocupa especialmente algún jugador del Real Madrid?



Hay jugadores que macan las diferencias de por sí. Uno puede ser Tavares en defensa y tenemos que saber como atacarle. Campazzo, en defensa y ataque, pero si tengo que destacar alguno es Gabriel Deck porque está a un gran nivel, se está convirtiendo en un jugador muy importante en su juego. El año pasado hubo una inversión en darle juego y minutos, y este año es muy efectivo y les ayuda a competir mucho mejor.



¿Cuál es vuestra alternativa defensiva para parar a Campazzo?



Es importante estar delante de él. Es desequilibrante, rápido y tienes que estar con la defensa o con ayuda por delante de él. Es importante que los desequilibrios que él cree no den mucha ventaja en los triples,ya que tienen muy buenos tiradores. En este sentido, has de encontrar un equilibrio e ir adaptándote al partido.



¿Es Abalde la figura que podría contrarrestarlo?



Pensamos que a Alberto se le da mejor enfrentarse a otro tipo de físico. Campazzo es un jugador muy pequeño y saca ventaja de ello. Abalde tiene mucha polivalencia pero contra jugadores más grandes lo hace mejor. Esperamos que sean los bases los que defiendan a Campazzo y lo puedan parar. Pero insisto, lo más importante de la capacidad de Campazzo no es lo que el ejecute sino lo que genere. Debemos estar muy bien parándolo tanto a él como a su peligroso juego de pase.





Paso a paso. Primero firmo una de una, y creo que es como se tiene que hacer. Vamos a una pista muy difícil y ante un rival muy complicado, pero queremos ganar, al igual que todos los partidos que jugamos fuera de casa. Vamos creciendo en calidad porque es lo que nos ha faltado. Cada vez nos falta menos, pero aún queda un poco.Somos Valencia Basket y no podemos priorizar nada. Tenemos que ir a amabas competiciones con fuerza y siendo conscientes que jugamos en dos competiciones. Habrá que hacer rotaciones en el equipo o cambiar los iniciales para poder tener energía en las dos competiciones. La ambición de esta entidad es ir a tope en ambas.Sí, Maurice Ndour tuvo problemas intestinales pero creemos que podrá entrenar bien hoy.Cualquier equipo tras jugar un partido dos días después, más si cabe con la dureza de la Euroliga, te hace diferente el partido. Por mucho que haya un compromiso y una mentalidad, los físicos son los que son y eso pasa factura. Si además le sumas como jugó de bien Zaragoza, si que hay cosas para identificar de ese partido. Aunque deberíamos centrarnos en el partido que jugó el viernes, ya que era un Real Madrid más bueno, más pletórico físicamente tras varios días de entrenamiento. Es mas rentable fijarnos en ese Madrid.Sí porque nos quedamos en Madrid. Otro periplo que la última vez nos fue bien con la victoria en casa del San Pablo Burgos . A ver si repetimos.Los riesgos que hacemos con rotaciones o cambios con en los iniciales puede afectar un poco en nuestra consistencia. Tenemos que persistir en dicha consistencia para mover los jugadores y energías. En este sentido mejoraremos. Es cierto que algún día me lamenté por alguna decisión que tomé saliendo de vestuarios al tercer cuarto, no me gustó lo que vi. Hay días que estamos dos minutos groguis pero acabamos reaccionando. El equipo tiene capacidad de aprendizaje en los partidos, que es una cosa que teníamos mucho el año pasado, pero que este año nos cuesta más. Y ahora estamos en dinámica de volver a aprender en los partidos, creo que estamos en buen camino y falta confirmarlo con victorias.