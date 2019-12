La Minicopa Endesa repite por tercera vez en L'Alqueria del Basket

La Fase Previa de la Minicopa Endesa repite por tercer año consecutivo en L'Alqueria del Basket. Del torneo, que arranca en la tarde de este viernes 6 de diciembre, se revelaron todos los detalles en el acto de presentación ante los medios de comunicación que se celebró hoy miércoles en la Sala de Coinnovación de L'Alqueria del Basket.

"Cada año tanto ACB como nosotros nos superamos para que este torneo de base vaya creciendo. Agradecemos que se apueste por el deporte base, porque hace crecer el ecosistema del baloncesto, y por nosotros. Ya no solo por instalaciones sino porque nos hemos ganado que tras dos años celebrándose aquí, se extienda el vínculo por tres años más", aseguró José Puentes, director de Operaciones y Relaciones Institucionales del Valencia Basket.

"La gente cuando venga tiene que estar enganchada, por ello se realizarán otras actividades si el tiempo lo permite en el exterior. Máquinas de lanzamiento, zonas gastronómicas, nos vamos reinventando no solo para los participantes en la Minicopa sino también para el público en general, familias€ Nos visitan en torno a 5.000 personas estos días. Es un momento bueno de juntar las canteras de la ACB y que clubes valencianos se acerquen a ver baloncesto base de alto nivel", continuó el dirigente taronja.

A Puentes le acompañaron en la presentación José Miguel Calleja, Director General de la ACB, y Pablo Ariza, Director de Publicidad, Marca y Patrocinios de Endesa. "Agradecimientos para el Valencia Basket. Hacer esta fase con ellos y en L'Alqueria es garantía de seguridad", destacó el primero, que además explicó que "el formato de la Minicopa son cuatro grupos de cuatro equipos, los primeros clasificarán para la fase final de Málaga, mientras que los segundos se jugarán entre ellos dos plazas. El Real Madrid como vigente campeón de la Minicopa y Unicaja como anfitrión de la Copa del Rey ya está en la fase final".

Para Callega "es sencillo y difícil. Es un torneo donde ACB pone ilusión. Es un torneo base donde los jugadores salen de sus clubes que trabajan muy bien sus canteras. Son de las mejores del mundo. Son 16 años ya de Minicopa, los últimos cuatro con un formato atractivo. No limitamos a los clubes y chavales el poder competir para llegar a un entorno de la Copa del Rey. Le da un valor adicional. Esas canteras han sacado 77 jugadores que pasaron por la Liga Endesa como Ricky Rubio, Guillem Vives, Álex Font, Brizuela, Alberto Díaz... Eso quiere decir que las canteras son sanas y que hay que darle bombo a este tipo de torneos", señaló, al tiempo que puso en valor el impulso "con la máxima difusión por redes, Facebook, por primera vez se emiten en directo por Twitter los partidos de la fase final, los 16 de esta fase serán en diferido pero estarán en redes. También tendrán más grafismo. Y todo esto en una instalación como L'Alqueria".

Por su parte Pablo Ariza, director de publicidad, marca y patrocinios de Endesa, indicó que en su empresa están "muy implicados con el baloncesto, con la Liga Endesa, la competición femenina, las selecciones españolas, NBA, Euroliga, baloncesto para discapacitados físicos y la Minicopa cierra el círculo con un torneo que genera a los nuevos basketlovers que alimentan este deporte por el que apostamos en su día".

Ariza destacó que tras seis años de patrocinio "vemos como este torneo se ha ido profesionalizando positivamente, no solo desde el punto de vista de jugadores sino también desde la organización".



Un escenario muy especial

El hecho de que la Fase Previa se dispute en L'Alqueria del Basket hace que no haya "nada comparable a esto", subrayó José Miguel Callleja. "Apostamos por el deporte base a pesar de venir del mundo profesional. No hay nada comparable a esto. Las posibilidades de jugar muchos partidos a la vez, la disposición de un club muy importante que siempre nos mostró su apoyo. Por eso hemos firmado un contrato de tres años, no es la única opción es la mejor con diferencia", señaló.

Ariza, por su parte, se mostró "muy impresionado con estas instalaciones. Son muy sorprendentes, no me lo imaginaba así. Cuando decidimos apostar por el baloncesto era porque se disfrutaba en familia y esta competición es un ejemplo claro. Vemos los pabellones llenos de abuelos, padres, madres e hijos y era obligado que Endesa estuviera implicado con la Minicopa".

Por último, para José Fuentes "en nuestra estrategia está el sello Alqueria. El primer objetivo fue captar la atención de la ACB para traer la Minicopa. Nos sentimos muy identificados, es una competición, algo que no suena bien en formación pero los valores que desprende hacen de este torneo algo diferente. Genera un ambiente especial, para nuestra cultura del esfuerzo es un valor intangible, ya que es una competición sana. Queremos que la Minicopa crezca, la ACB tiene un gran producto con la Copa del Rey y un torneo de jugadores de 13-14 años que queremos que sea una competición de formación importante a nivel europeo y mundial".

