"Tenemos que aprender a jugar cada 48 horas; aún no lo sabemos hacer"

El entrenador del Valencia Basket Jaume Ponsarnau comentó tras la victoria ante Montakit Fuenlabrada que mete a su equipo de lleno en la lucha por la Copa del Rey que "hemos hecho una primera parte con sobreayudas o malas ayudas, falta de comunicación€ tenemos que aprender a esta dinámica de jugar dos días antes y prepararte para un partido tan exigente, y hemos ido aprendiendo".

"En el segundo cuarto hemos estado muy ofuscados", añadió, "con demasiadas guerras de cada uno por su cuenta con gente que quería ayudar asumiendo la responsabilidad, pero no puedes jugar así solo, sino en equipo".

"En el tercero hemos estado muy bien, nos ha dado mucha confianza la defensa, nuestra idea de ayudarnos, hemos provocado pérdidas, hemos corrido y hemos tenido la iniciativa en el marcador y en las sensaciones. Ellos como siempre lo han intentado, pero hemos estado gracias a nuestro ataque lo suficientemente sólidos para llevarnos el partido en el último cuarto", concluyó antes de referirse a otros aspectos del partido.

Sobre el descarte de Brock Motum

"Tenemos catorce jugadores y cada vez que descartemos a uno será noticia porque es bueno. Ha pasado con Brock. Es cierto que no estamos consiguiendo con él las sensaciones de juego que buscamos, y por eso ha sido esta decisión. No renunciamos a recuperarlo y hasta que podamos y siempre que se lo merezca todo el mundo, vamos a intentar ser un equipo de 14"

Reacción en el tercer cuarto

"Ellos tienen un jugador que está jugando muy bien Alex Urtasun, y con Joan Sastre ha tenido muchas dificultades. Hay que poner en énfasis el partido de Joan y de Doornekamp, enérgico al principio, a veces demasiado. Pero es su papel, un jugador con fuerza, corazón y cabeza cuando sea necesario"

Frío comienzo

"Puesta en escena mala, no es excusa, sino una explicación de algo que tenemos que mejorar, de esta dinámica de haber jugado hace menos de 48 horas y encontrarnos un partido donde hace frío en el pabellón. Los jugadores se activan a su manera, pero con lastre mental. Tenemos que aprender a estar. La liga ACB es tan dura y exigente que te pide estar al cien por cien. En el segundo cuarto lo estábamos intentando pero hemos entrado en unas frustraciones inexplicables. Tenemos que aprender a jugar cada 48 horas. Aún no lo sabemos hacer, y ha sido un ejemplo. Hemos aprendido durante el partido, pero ahora ya es el momento de que aprendamos en la preparación del partido. No es fácil jugar contra el Real Madrid y ahora contra este equipo tan exigente, no es fácil, pero queremos estar a esta nivel. Y por eso nos exigimos empezar mejor los partidos".