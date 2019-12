La visita a Kaunas abre un nuevo Maratón de partidos para Valencia Basket

Valencia Basket visita el viernes a las 19:00 hora española la pista del Zalgiris Kaunas por cuarta vez. En todos los casos para jugar un partido de la máxima competición continental. Y en dos de los tres precedentes se llevó el triunfo de una pista en la que intentará romper su sequía como visitante en la Turkish Airlines Euroleague. No lo pondrá nada fácil un rival que a pesar de estar atravesando una mala racha de resultados, se lo puso muy difícil al CSKA Moscow la pasada jornada de Euroliga y viene con confianza tras remontar 15 puntos para imponerse este domingo al Rytas Vilnius en partido de su liga nacional.

Lituania, inicio de una nueva racha de locura

Este desplazamiento a Kaunas supondrá el pistoletazo de salida a un nuevo sprint de locura para el Valencia Basket que jugará cinco partidos en diez días. Cuatro de ellos en siete. Tras la visita a Lituania, el equipo taronja recibirá en la Fonteta de manera consecutiva al Movistar Estudiantes (domingo 15, 20:00h, jornada 13 Liga Endesa, entradas desde 20 euros) y al KIROLBET Baskonia (martes 17, 21:00h, jornada 14 de la Turkish Airlines Euroleague, entradas desde 20 euros). Antes de Navidad, otros dos partidos lejos de casa para no dejar que el ritmo se pare. Visitará la pista del AX Armani Exchange Milan el jueves 19 a las 20:45 horas y la cancha del Baxi Manresa el domingo 22 a las 12:30 horas en otro duelo fundamental para las aspiraciones del equipo taronja de estar en la Copa del Rey.



Cuarta visita a Kaunas en la Euroliga

Valencia Basket visitará el viernes por cuarta vez al Zalgiris Kaunas para la disputa de un partido de la Turkish Airlines Euroleague. Un rival contra en el que tiene buenos precedentes en Lituania, ya que se ha llevado la victoria en dos de sus tres visitas anteriores. La primera de ellas, que fue también la primera vez que jugara un partido oficial en el país báltico, llegó en el Top 16 de la Euroliga 2003-04. Valencia Basket se llevó el triunfo de la pista del Zalgiris Kaunas por un resultado de 87-100 con 30 puntos de Rigaudeau y 21 de Oberto que dejaron sin efecto los 17 de Arvydas Sabonis en el S.Darius and S.Girenas Sport Center. La segunda visita también llegó en el Top 16 de la Euroliga 2010-11. En concreto el 24 de febrero de 2011, cuando el equipo taronja se impuso también en el S.Darius and S.Girenas por 74-80, con 17 puntos de Jeremy Richardson y Nando de Colo. La visita más reciente ya fue al nuevo Zalgirio Arena, en la jornada 19 de la Euroliga 2017-18 y el triunfo se quedó en Lituania por 86-82. Los 20 puntos de Pleiss y los 19 de un Will Thomas que metió al equipo taronja en el partido con sus triples no fueron suficientes para asaltar Kaunas de nuevo. ¿Llegará el viernes la primera victoria taronja en el Zalgirio Arena?



Equilibrio en los precedentes en Lituania

El equipo taronja visita Lituania por séptima vez para jugar un partido de competición continental, un país en el que tiene un balance totalmente equilibrado, ya que se ha impuesto en tres ocasiones y ha caído derrotado en otras tres. Además de las tres visitas a Kaunas, el equipo taronja ha jugado dos veces en Vilnius y en una ocasión en Klaipeda. En la capital perdió en las semifinales de la EuroCup 2004-05 por 75-65 y ganó en el segundo partido de cuartos de final de la 7DAYS EuroCup de la temporada pasada con un resultado de 56-71. Ese encuentro supone el precedente más reciente de partido oficial en Lituania y los 18 puntos y 7 rebotes de Mike Tobey fueron decisivos para el triunfo taronja. En Klaipeda jugó en la pista del Neptunas durante la fase de grupos de la Euroliga 2014-15 y sufrió una derrota por 94-87.



Un rival que busca recuperar su mejor versión

El Zalgiris Kaunas regresa a su pista después de dos derrotas como visitante en Berlín y en la pista del CSKA de Moscú. Y aunque su racha actual en la Turkish Airlines Euroleague es de seis derrotas seguidas, el cuadro lituano puso contra las cuerdas al CSKA para acabar cayendo en la prórroga en Rusia. Y se impuso por 78-72 en su clásico nacional ante el Rytas Vilnius tras remontar 15 puntos de desventaja en el Zalgirio y mantenerse invicto en su Liga Nacional. En ausencia de su segundo jugador más valorado en la Euroliga (Grigonis, que se perderá cerca de tres meses al necesitar pasar por quirófano para solucionar una lesión en el pie), fueron Milaknis (14 puntos) y Landale (12-7) los que lideraron el triunfo verde. El Zalgiris no gana en casa en la Euroliga desde el 25 de octubre, cuando se impuso al LDLC ASVEL Villeurbanne. Antes había ganado al Real Madrid como local y después se impuso en la pista del Fenerbahçe Beko. El equipo verde encadena tres derrotas en casa en la Euroliga ante FC Barcelona, Panathinaikos y Estrella Roja y seguro que tratará de recuperar sus mejores sensaciones en el encuentro del viernes para no descolgarse más en la competición europea.