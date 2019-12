Las claves de Ponsarnau para ganar al Baskonia

Jaume Ponsarnau sabe que el partido ante el Baskonia llega en un momento clave de la temporada y espera sumar una victoria que permita al Valencia Basket acercarse a los equipos que luchan por entrar entre los ocho primeros de la Euroliga.



El rival

El Baskonia está jugando con mucho ritmo, con mucho dinamismo, mueven el balón de un lado a otro y con una mejora clara del equipo contra el que jugamos en el que había mucho uno contra uno forzado y ahora están jugando con mucha fluidez, dinamismo y acertando desde la línea de tres puntos.



La clave

Es un partido muy físico a nivel de planteamiento, de mucha agresividad e intensidad porque cuando los dos equipos quieren jugar dinámico, de un lado a otro del ataque, hay mucho movimiento, mucho esfuerzo. Competiciones tan importantes para el ritmo como pueden ser los rebotes y las pérdidas serán muy importantes.



Estado de forma

Creo que llegamos a nuestro mejor nivel competitivo, no de juego en ataque ni en defensa, pero hemos aprendido a competir mejor los partidos. Partidos como el del domingo, un Gran Canaria o un Unicaja, de repente se encallan, el otro equipo mete dos triples y hay soluciones, desde la defensa y desde el ataque. En Kaunas el oteo equipo subió el tono, el equipo no perdió la cabeza y supo acabar rematando un partido. El equipo está madurando a nivel competitivo, pero podemos mejorar nuestro nivel, en ataque y en defensa.. Podemos entendernos mejor y jugar mejor con ventajas para consolidarlas con más clarividencia. Tenemos un margen de mejora pero estamos en el camino.



Guillem Vives

Hay rotura y es un hándicap, es leve la rotura y se identificó de dónde venía el dolor, pero un mínimo de diez días sí estará de baja.



Regreso de Sergi García

Sergi llega como rival y vamos a respetarlo por todo el talento que tiene y todo lo que puede aportar a su equipo. Ellos pueden jugar muchos minutos con dos bases y tenemos que estar preparados.



Exigencia

Nosotros, en lo que tenemos que estar centrados es en dar nuestro máximo, explotar al máximo nuestras cualidades, intentar encontrar jugadores inspirados. El peligro es que ellos también pueden encontrar su talento, su capacidad de desequilibrar.



El precedente de la Liga Endesa

Ellos están jugando mejor que en ese momento y nosotros tenemos más capacidad competiva que en aquel momento. Tenemos catorce jugadores y ya es seguro que no van a estar los mismos que en aquel partido porque Guillem no está. Aquel partido lo afrontamos con mucho desgaste los dos equipos, ninguno pudimos dar nuestro máximo nivel. Puede ser un partido de rachas y hay muchas cuestiones tácticas y mentales que pueden influir.



Último descarte

Si no hay accidentes por la noche o por la mañana antes del partido, en principio no hay problemas físicos y veremos qué descarte decidimos. El Baskonia es un equipo que juega con cinco pívots y hay que valorar si entra Motum. Queremos aprender de ese partido que jugamos en la Liga Endesa, peor lo que está claro es que debemos mantener un nivel alto de intensidad y de actividad durante los 40 minutos. En aquel partido no encontramos consistencia en el esfuerzo