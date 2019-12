Factor Fonteta para soñar aún en la Euroliga

Solo dos victorias separan al Valencia Basket del Top 8 de la Euroliga a pesar del mal inicio de competición y la plantilla ha empezado a creer en un objetivo que hace semanas parecía poco menos que imposible. Eso sí, no hay mucho más margen de error y, tras sumar la primera victoria a domicilio en la Euroliga, hay que consolidar la recuperación con un nuevo triunfo esta noche ante el Baskonia.

El propio Van Rossom explicó que está claro que queremos luchar por el objetivo de entrar en el top 8, en la Euroliga sabemos el nivel que hay , pero salvo los primeros dos o tres equipos está todo muy abierto, hay muchos equipos con calidad y la lucha va a ser muy dura, pero queremos meternos en ella. Pero hay que ir partido a partido y ahora solo se puede pensar en el complicado duelo de este martes ante el Kirolbet Baskonia en casa. Afrontamos el partido contra el Baskonia con confianza, jugamos en casa, pero sabemos que va a ser un partido muy duro. Ellos juegan muy físicos, es un equipo que tiene mucho talento, pero nos tenemos que hacer fuertes en nuestra casa si queremos dar un paso adelante en la clasificación».

Además, con la única baja de Vives por lesión, la plantilla está convencida de atravesar un momento de forma idóneo para consolidarse en la zona media de la clasificación en la Euroliga y acercarse así al objetivo de acabar entre os ocho primeros que pasan de fase. «Por resultados a lo mejor estamos en el mejor momento de la temporada, por juego no estuvimos muy bien en la primera parte, pero el equipo reaccionó bien, mostramos buena intensidad y esto es lo que necesitamos para el partido de este martes, tener una intensidad alta durante 40 minutos».

Y precisamente en ese aspecto, Van Rossom cree que puede ayudar, una vez superada ya su lesión. «Físicamente me encuentro bastante bien, el domingo no me salieron demasiado bien las cosas, pero lo más importante ahora es que físicamente estoy bien y las cuestiones del baloncesto poco a poco las iré mejorando. El tiempo que he estado fuera he trabajado bien, he tenido un buen plan físico, la intervención fue ligera, no era nada muy grave».

Pero si hay algo en lo que confían los jugadores es en el factor Fonteta, con una afición que les ha empujado a encadenar una racha de cuatro victorias consecutivas como local en Europa. De hecho, el Valencia Basket llega a esta jornada 14 de la Euroliga con su mejor dinámica como local de la temporada, con cuatro triunfos consecutivos en la Fonteta ante LDLC ASVEL Villeurbanne, FC Bayern Munich, Zenit St. Petersburg y Khimki Moscú. Una cifra que iguala la mejor racha de victorias como local para el Valencia Basket en la máxima competición continental en sus cinco participaciones en la Euroliga –también se sumaron cuatro entre la jornada 18 y la 24 de la edición 2017-18–.

Por otra parte, el cuadro baskonista vendrá a la Fonteta con una cara diferente respecto al partido del 24 de noviembre que acabó con triunfo vitoriano por 85-7: el base Sergi García. El director de juego balear, que comenzó la temporada cedido por el Valencia BC en el Rasta Vechta, se desvinculó del club taronja el 4 de diciembre y se incorporó al Kirolbet Baskonia, con el que ya suma tres partidos.