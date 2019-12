Alberto Abalde: "Los equipos van a empezar a respetarnos más"

Alberto Abalde disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y su satisfacción es plena al ir acompañado de la mejor racha de resultados del Valencia Basket desde que empezó la temporada. Pero sabe que no hay tiempo para recrearse y se centra ya en el próximo duelo en Milán.



Partido contra el Baskonia

Estamos muy contentos, pero tenemos muy poquito tiempo para disfrutarlo porque ya estamos viajando, pensando en Milán, que va a ser un partido muy duro allí, y con la máxima ilusión de poder seguir la racha.



De ser colista a acariciar el Top-8

Ahora estamos en una situación distinta, con más confianza, más rodados, siendo un equipo más sólido pero hay que seguir. Los equipos va a empezar a respetarnos más, a ser más duros contra nosotros y se pondrá más difícil la cosa. Tenemos una buena prueba contra un gran equipo como el Milán.



Su mejor momento

No me he parado a pensar pero me siento muy bien, estoy muy cómodo en el campo, bien físicamente y me siento importante en el equipo, que es clave, así que a seguir trabajando y que siga así.



Partido de Milán

Será un partido muy difícil, con un rival muy duro y versátil, que puede jugar con quintetos muy distintos, con tres jugadores muy pequeños, y rápidos o tres muy grandes que te cambian todo. Vamos a intentar estar sólidos y tener acierto.



Chacho Rodríguez

Coincidí con Sergio en la preparación de los JJOO y es muy buen tío. ¿Si pudo venir? Son cosas que pasan en el deporte profesiona, pero es un grandísimo jugador.



Cansancio

Ahora es cuando hay que utilizar el equipo largo y más cuando hay lesiones, aunque lo bueno es que son pequeñas. Los que estamos iremos a tope y ojalá salga un buen partido.