Asalto al Top 8 ante un Milán con problemas

A una victoria de entrar en zona de playoff. Ese es el contexto en el que llega el partido de esta noche para el Valencia Basket, con un equipo en racha que se mide a un AX Armani Exchange Milan que está recorriendo el camino inverso al de los taronja en la competición. Y es que después de encadenar seis triunfos en el inicio de la Euroliga ha caído hasta la octava plaza tras sumar ante el Real Madrid su quinta derrota consecutiva.

Una dinámica que contrasta con la de un Valencia Basket que viene de arrollar al Baskonia en La Fonteta y que encadena cuatro triunfos consecutivos, con jugadores cerca de su mejor momento de forma, como es el caso de Abalde.

Y es que después de un inicio de temporada en el que no jugaba demasiado, el gallego se ha convertido en uno de los grandes referentes del equipo en las últimas semanas, creciendo de forma paralela al equipo.

«No me he parado a pensar si es mi mejor momento de forma pero me siento muy bien, estoy muy cómodo en el campo, bien físicamente y me siento importante en el equipo, que es clave». Y respecto a la última victoria añadió que «estamos muy contentos, pero tenemos muy poquito tiempo para disfrutarlo porque ya estamos pensando en Milán, que va a ser un partido muy duro allí, y con la máxima ilusión de poder seguir la buena racha».

La plantilla sabe que está a un solo paso de entrar en el Top 8 y lo valora más aún teniendo en cuenta que parecía algo imposible tras las primeras jornadas. «Ahora estamos en una situación distinta, con más confianza, más rodados, siendo un equipo más sólido pero hay que seguir. Los equipos va a empezar a respetarnos más, a ser más duros contra nosotros y se pondrá más difícil la cosa. Tenemos una buena prueba contra un gran equipo como el Milán», señaló Abalde, quien coincidió con Ponsarnau en destacar el peligro del rival. «Será un partido muy difícil, con un rival muy duro y versátil, que puede jugar con quintetos muy distintos, con tres jugadores muy pequeños, y rápidos o tres muy grandes que te cambian todo. Vamos a intentar estar sólidos y tener acierto».