Ponsarnau: "Dubljevic no jugó más porque Milán buscaba desgastarlo"

El técnico taronja mostró su frustración por la derrota porque al equipo le faltó eficacia en el tiro

«Nos vamos con la frustración de que el equipo lo ha dado todo, faltó eficacia en los tiros», así resumió Jaume Ponsarnau el partido que hizo su plantilla ayer en el Mediolanum Forum de Milán. Para el técnico taronja «no jugamos mal pero ni el tiro exterior ni el interior entraba». Y es que el de Tàrrega se lamentó porque «a un equipo tan sólido» como AX Armani Milán «le hemos robado cinco balones, tiene mérito», declaró Ponsarnau, además de «doce rebotes ofensivos», a Intereconomía València.

No obstante, el preparador de Valencia BC creyó que a pesar de que «no le puedo echar nada en cara al equipo» sus jugadores tuvieron fallos defensivos «al estar desconcentrados por la frustración en ataque». Precisamente, el mejor de los valencianos cara al aro, Dubljevic, no actuó demasiado en la segunda parte porque «Milán estaba jugando a desgastarlo y con la carga de partidos que acumulaba, nos hemos arriesgado», explicó el entrenador taronja. Asimismo, Ponsarnau argumentó su decisión de no sacar a Motum porque «había acciones con energía que nos volvía n a enganchar al partido y los que estaban en pista eran los adecuados. Tal vez no estuve acertado».