Reisingerová: "Vamos a ir con todo lo que tenemos a por Girona"

Valencia Basket se mide al líder de la Liga Femenina Endesa, y como ocurriera en el Open Day, volverá a ser un partido especial para Julia Reinsingerová. La pívot checa, MVP de las finales de la competición la pasada temporada luciendo los colores de Spar CityLift Girona, se vuelve a medir a sus ex compañeras con el objetivo de dar un paso más en una temporada de grandes sensaciones para Valencia Basket.

"Lo que lo hace más especial es ver a las chicas que hace tiempo que no veo. Tengo muchas ganas, no puedo esperar. Pero el partido es como cualquier otro, como cualquier entrenamiento. Así hay que afrontarlo, no puede cambiar nada por el hecho de que sea gente que conozco o que me gusta. Para mí es como otro partido, pero por supuesto estoy emocionada por verlas" reconocía la jugadora.

Reisingerová valoraba lo que supondría ganar al líder. "Por supuesto, ganarles sería algo que viviríamos de forma muy especial, estaríamos muy emocionadas. Nos ayudaría y también a nuestra confianza, pero va a ser un partido complicado. Por supuesto no podemos decir ahora si vamos a ganar o vamos a perder, lo que podemos hacer es ir con todo lo que tenemos y veremos lo que pasa" decía.

Por último, hacía un llamamiento a la gente de cara a un fin de semana repleto de baloncesto en la Fonteta. "¡Espero que vengáis todos! Es Navidad y sé que no se quiere salir de casa, pero va a ser un fin de semana muy bonito, así que espero que la gente venga para que disfrutemos juntos del baloncesto" concluía.