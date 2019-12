Fenerbahçe cierra la ruta europea de Valencia Basket

El calendario del baloncesto no se detiene en estas fechas. La élite continúa en la pista y en ella está Valencia Basket. Los taronja juegan en la cancha de Fenerbahçe Beko Istanbul en un encuentro que medirá sus opciones de volver a acercarse al Top8 de la Euroliga. Será el último duelo continental para los de Jaume Ponsarnau en 2019, después de una travesía de cinco semanas consecutivas con desplazamientos por Europa. Una victoria taronja en el Ülker Sports and Events Arena no solo significaría un regalo para la afición. Ganar en suelo turco nunca es fácil pero este año el club estambulense no es el gigante que en el último lustro siempre alcanzó la Final Four.

El cómputo de Fenerbahçe es de 5-10 que le sitúa en el puesto 15 de la tabla. Por su parte, Valencia Basket suma un balance de 6-9 que lo deja a dos partidos ganados del Top8. Una victoria en feudo otomano aumentaría la brecha entre turcos y valencianos, pero el cuadro taronja nunca venció –2 visitas– en casa de los de Estambul en Euroliga.

Las dinámicas de Valencia BC y Fenerbahçe en Euroliga son similares en números, aunque los de Ponsarnau cuentan con ventaja. A pesar de que solo les separa una victoria, los taronja ganaron seis de sus últimos diez encuentros continentales. El club valenciano arrastra la losa de un nefasto inicio con cinco derrotas. Sin embargo, las sensaciones de Valencia Basket son diferentes a las turcas. Una victoria ante Armani Milán hubiera dejado a los taronja entre los ocho primeros, pero la falta de acierto los condenó. Además, en el mismo periodo Valencia BC rompió el maleficio como visitante con su triunfo en Kaunas. Por su parte, Fenerbahçe venció en cuatro de sus últimos diez duelos europeos, pero vienen de una racha negativa con tres derrotas seguidas.



De Colo, viejo conocido taronja

Para asaltar el Ülker, Ponsarnau no podrá contar con San Emeterio y Guillem Vives. El cántabro está de baja por un esguince en el tobillo derecho, mientras que el base sigue recuperándose de una distensión en el sóleo de su pierna izquierda. Con esto, la principal novedades la vuelta de Brock Motum.

En el lado turco, Zeljko Obradovic aún no podrá contar con el recién fichado Malcolm Thomas, sustituto de Vladimir Stimac, con contrato temporal. No obstante, nombres como los extaronjas Nando De Colo o Jouffrey Lauvergne, junto a Kostas Sloukas o Derrick Williams son los referentes de un equipo que no atraviesa su mejor momento en comparación con cursos previos.