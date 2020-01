"Estoy muy satisfecho por la mentalidad del grupo"

La sufrida victoria del Valencia Basket ante el Fenerbahce en Estambul dejó un gran sabor de boca en jugadores y aficionados, pero sobre todo en un Jaume Ponsarnau que empieza a ver cómo la mejora del equipo empieza a dejarse ver en los resultados, con un juego coral al margen de la estratosférica actuación de Bojan Dubljevic. Así ecplicó sus sensaciones en declaraciones a DAZN primero y Radio Intereconomía Valencia después.



La clave

Los rebotes nos han dado vida, hemos podido aprovechar las segundas opciones y hemos defendido muy bien. Además, cuando no hemos encontrado a Dubljevic han aparecido otros jugadores que también lo han hecho muy bien. Sabíamos que el Fenerbahce es un gran equipo que juega muy bien, pero no los 40 minutos. Por momentos tienen problemas de confianza. Se trataba de persistir para buscar nuestro momento, que llegó en el último cuarto, con mejor defensa y las ideas más claras. Con rebote y segundas opciones hemos tenido opciones para ganar y las hemos aprovechado.



Mejora del equipo

Para nosotros es muy importante seguir mejorando y este resultado es la consecuencia de todo lo que hemos mejorado esta temporada, somos más sólidos, sobre todo en ataque y aún podemos mejorar.



Gran defensa

La verdad es que en el momento en el que hemos creído en el partido y hemos encontrado la forma de defender su dinamismo, hemos hecho muy buenas defensas, con mucha energía, el equipo estaba creyendo en lo que hacía y hemos encontrado a muchos jugadores que nos han ayudado de forma diferente.



Mentalidad

Estamos muy contentos de lo que ha transmitido el equipo, hemos luchado y si la prórroga se nos hubiera escapado habría sido un golpe muy duro, pero hemos encontrado mucha energía en muchos jugadores, estoy muy satisfecho de la mentalidad del grupo.



Opciones de Top 8

Queda mucha competición, nos preocupa identificar nuestra mejora, es lo que nos va a dar posibilidades para soñar en lo que sea y ganar más partidos.



Próximo partido de Liga

Fernando tiene alguna opción, Guillem no, pero a ver como termina la semana Fernando. El del domingo es el partido más importante de la temporada porque es el siguiente que tenemos y porque es trascendental para la clasificación para la Copa. Además, tenemos que buscar fuerzas de donde no las hay. Viajar y no entrenar no sabemos hacerlo muy bien aún, necesitamos la ayuda de todo el mundo y cuantos más seamos en La Fonteta mejor.



Alegría de la afición

Trabajamos cada día porque disfrutamos de este deporte y porque queremos que la gente que está a nuestro alrededor disfrute con ello. A ver si podemos hacer felices a la gente.