Escalofriante lesión de Loyd

A pesar de la victoria ante Iberostar Tenerife, Valencia Basket sufrió dos bajas en pleno encuentro. El ala-pívot francés Labeyrie ha sido retirado del partido por un corte en la mano provocado en una disputa de la pelota. Pero peor suerte tuvo Jordan Loyd. El escolta taronja tiene afectado un dedo de la mano derecha. Todo ha ocurrido cuando el norteamericano ha intentado una canasta bajo el aro. Un empujón involuntario del jugador del conjunto canario, Tomasz Gielo, ha desequilibrado al '3' de Valencia BC que en la caída ha visto como una de sus falanges estaba fuera de su sitio.

A pesar del susto inicial, los servicios médicos atendieron a Loyd que con el vendaje ya puesto, ha bromeado ante las cámaras dejando muestras de que todo ha sido fortuito.

De hecho, Ponsarnau ha dicho tras el partido que "lo de Jordan parece una luxación y lo de Labeyrie un corte, pero a ver cómo están mañana". No obstante, el técnico de Valencia Basket cha confirmado que "durante el partido me han dicho que querían volver", algo que finalmente no ocurrió.