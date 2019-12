La Fonteta juega hoy para llegar a la Copa

Ni el vaje a Estambul ni el poco descanso después de un intenso partido ante el Fenerbahce que se resolvió en la prórroga deben servir de excusa al Valencia Basket para no darlo hoy todo desde el primer minuto. El billete para la Copa del Rey está en juego, el calendario no es fácil con una próxima visita al Real Madrid y la victoria hoy es clave para no ver peligrar el primer objetivo de la temporada en casa.

Jaume Ponsarnau lo sabe y no duda en pedir el máximo apoyo de la afición, pero avisa también de los peligros de un rival que va cuarto en la Liga Endesa y que tiene a algunos de los jugadores más en forma del campeonato. «Ellos están jugando a un nivel altísimo, en estos momentos es uno de los equipos que está jugando mejor. Es muy importante controlar las conexiones de Marcelinho y el focus Shermadini, que en este momento es el jugador más en forma de la Liga Endesa. Y controlar todo este juego especial que tiene Salin. Y que cualquier jugador te puede hacer daño, por ejemplo están jugando muy bien últimamente Yusta y Dani Díez y debemos estar muy atentos a todo lo que pueden aportar a su equipo. Y al resto de jugadores, porque tienen una muy buena plantilla y muchos jugadores diferentes que puede ser su día».

Por otra parte, el técnico destaca que para contrarrestar ese cansancio buscarán «aprovechar todo lo que genera de confianzas la victoria del viernes, pero nosotros no somos muy amigos de las confianzas y sí de hacer las cosas bien. Está claro que hay unas dificultades para preparar el partido y un cansancio pero también hay cosas buenas como el compromiso que tiene el equipo y la conciencia de que es un partido muy importante y muy difícil. Por ello vamos a darlo todo».

Los taronja lideran el grupo de siete equipos que empezaron esta jornada con un balance de 7-7 gracias a su impresionante basket-average de +89 y tendrán pie y medio en la cita copera si gana al menos dos de los tres partidos que le quedan, aunque tiene un calendario complicado recibiendo a Iberostar Tenerife y al Joventut de Badalona en la jornada 17 y visitando al Real Madrid el día de Reyes. Mucho mejor posicionado llega a este partido el Iberostar Tenerife, que podría sacar su billete para el torneo copero si gana en la Fonteta y pierde el Retabet Bilbao Basket o si gana y pierden tanto Herbalife Gran Canaria como Kirolbet Baskonia. En cualquier caso, sumar un nuevo triunfo en cualquiera de los tres compromisos que le quedan a su balance de 9-5 y +32 –sea en la Fonteta o en sus partidos como local ante Montakit Fuenlabrada o Casademont Zaragoza– les pondría de forma casi definitiva en el torneo copero.

Jaume Ponsarnau seguirá sin poder contar con Guillem Vives por lesión, mierntras que Fernando San Emeterio será duda hasta última hora sin afectar a las altas y bajas en la Liga, ya que el cántabro se mantuvo inscrito pese a su última lesión al no poder darlo de baja por una cuestión de cupos. El gran perjudicado de nuevo podría ser Brock Motum pese a su gran partido del viernes –con 14 puntos y 4 rebotes. Eso sí, aunque el australiano tiene la ficha desactivada para la Liga Endesa, para darle cabida sería necesario dar de baja a otro jugador comunitario o extracomunitario antes de las 14:00 hoy