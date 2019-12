Ni el vaje a Estambul ni el poco descanso después de un intenso partido ante el Fenerbahce que se resolvió en la prórroga deben servir de excusa al Valencia Basket para no darlo hoy todo desde el primer minuto. El billete para la Copa del Rey está en juego, el calendario no es fácil con una próxima visita al Real Madrid y la victoria hoy es clave para no ver peligrar el primer objetivo de la temporada en casa.

