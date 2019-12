Se confirma la rotura de la rodilla de María Pina

Se cumplieron los peores pronósticos para María Pina. El club comunicó que la alero valenciana tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Pina se lesionó el pasado 21 de diciembre en el partido contra Quesos El Pastor de la Liga Femenina Endesa. La '17' taronja tuvo que ser retirada en camilla y desde entonces el Valencia BC solo informó que tenía afectada dicha articulación.

A sus 32 años, será intervenida en los próximos días para iniciar su recuperación lo antes posible de una articulación que ya fue operada cuando tenía 17 años. La propia jugadora escribió una carta para agradecer todos los mensajes de ánimo que recibió durante todo este tiempo. «Vuestros mensajes me hacen sentir fuerte, me dan energía y me alegran el corazón. ¡La temporada sigue y nos queda lo mejor! Juntos lo haremos genial», fueron algunas de las frases de Pina.



Labeyrie y Jordan Loyd, disponibles



Por otro lado, los sustos de Labeyrie y Jordan Loyd ante Tenerife quedaron en nada. El francés solo sufrió un corte, mientras que la pronta intervención de los servicios médicos taronja evitó una baja prolongada del escolta, ya que la luxación del dedo fue solventada rápidamente devolviéndolo a sus sitio. No obstante, Loyd podría perderse alguna sesión técnica esta semana.