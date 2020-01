Ponsarnau: "Lo mejor de Dubljevic es que ha trabajado para no lesionarse"

Ponsarnau: "Lo mejor de Dubljevic es que ha trabajado para no lesionarse"

-Buenos recuerdos ante Alba Berlín.

Tuvimos una batalla dura y difícil y exigente, nos llevó a un gran premio como fue la Eurocup y la clasificación al a Euroliga. Muy buenos recuerdos que siempre estarán presentes.

- Opciones reales de llegar al Top8.

Tenemos que ir mejorando al paso de que lo hace la Euroliga y los mejores resultados son de aquellos equipos que más mejoran. Cuando construimos la plantilla lo hicimos pensando en eso. El punto de partida no fue tan competitivo como lo esperábamos pero sabíamos el margen de crecimiento cual era, estamos satisfechos y ojalá el final de la primera vuelta nos ponga en un puesto que nos de estímulos.

- El Alba fue capaz de ganar en casa de Panathinaikos y viene de vencer a Baskonia. Que el Valencia Basket vaya por delante no asegura nada.

Tenemos mucho respeto a Alba Berlín por como juega y como entienden la competición y compite. Juegan siempre bien, hacen su partido con su filosofía ofensiva y defensiva y cuando están acertados, inspirados y con energías, ya que han jugado muchas prórrogas, sabemos que pueden ganar a cualquiera. Respeto a su entrenador y a sus jugadores como Luke Sikma que para nosotros fue una bandera transcendental. Tenemos que estar a la altura para poder ganarles.

- ¿Qué margen de mejora le queda al equipo?

Creo que mucho. Aún hay insolideces defensivas, de comunicación, Faltan por construir cosas y creo que nos abrirá vías de mejora. En ataque lo mismo, en contraataque hacemos muchas pérdidas. No son cosas de la táctica sino de que los jugadores se conozcan, de tener jugadores que desborden den ventaja y desde ahí jugarlo todos juntos.

- ¿Cómo esta el equipo? ¿Recuperas jugadores?

Fue una semana compleja por las lesiones en los dedos de Loyd y Labeyrie. Ndour arrastraba molestias desde el partido ante Fenerbahçe y se han agudizado esta semana. Sam Van Rossom cogió un catarro con infección y fiebre. Hoy tenemos a todos disponibles menos Maurice Ndour. Laberye entrena después de estar toda la semana fuera, a ver como responde el corte, ya que es una herida muy grande. Jordan Loyd ayer entrenó bien, al igual que Van Rossom aunque esté un poco débil. En principio el único descarte será Ndour, el otro ya veremos cual es.

- ¿Sueñas con disputar un partido en el Arena?

Las consecuencias de la vida del entrenador profesional es no pensar en el futuro y sí en el presente. Estar en un club que tiene esta posibilidad me pone muy contento aunque no se si estaré cuando se acabe.

- ¿Cómo se afrontan los próximos tres duelos con lo que hay en juego?

Con máxima tranquilidad. Entrar en la Copa tiene que ser la realidad de este club. Tuvimos problemas, circunstancias, resultados ajustados,€ Tenemos que estar muy bien en estos partidos. Los rivales son buenos pero una de las cosas que hemos aprendido es vivir cada competición en cada momento.

- ¿Es Dubljevic el jugador interior más determinante de la Euroliga en estos momentos?

- 'Dubi' está jugando increíble. Ademas de con calidad con mentalidad, nos está liderando. Tiene un juego especial al ser un '5' es una referencia para jugar de espaldas como para abrir el perímetro y crear baloncesto. Tal y como tenemos hecho el equipo, él es muy importante y esperamos gozar de este Dubljevic con este nivel de forma y de confianza mucho tiempo. Una de las cosas que nos pone más contentos es que no se haya lesionado, cada temporada ya se había perdido algún partido y eso quiere decir que estamos trabajando bien. El primero, él mismo, con un trabajo preventivo que le permita reducir las posibilidades de lesionarse.