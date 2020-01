Horario y dónde ver el Real Madrid - Valencia Basket

El Valencia Basket cierra la jornada 16 de la Liga Endesa visitando la pista del Real Madrid con la complicadísima tarea de tratar de sumar un triunfo que certificaría de forma virtual (aunque no matemática) el objetivo de estar en la Copa del Rey de Málaga. Para ello no solo tendría que imponerse en una pista en la que no ha ganado nadie esta temporada, sino también romper su mala dinámica en una cancha en la que ha perdido en sus últimas seis visitas en competición nacional.

El choque se disputa este lunes 6 de enero en el Wizink Center, a partir de las 18:00 horas, y se podrá seguir por televisión a través #Vamos. Además, Superdeporte ofrecerá en su página web el minuto a minuto del encuentro pinchando aquí.

También te puede interesar: "Necesitamos ser más consistentes ante el Real Madrid"