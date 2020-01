Jaume Ponsarnau se marcha "enfadado" por el arbitraje al Real Madrid

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se lamentó tras la derrota contra el Real Madrid por 85-78 de no haber llegado a la prórroga "con la energía necesaria" para competir en el tiempo extra, después de un gran partido en el que su equipo fue ganando gran parte de la segunda mitad.

"Creo que hemos jugado bien, pero está claro que cuando ellos suben la defensa tienes que jugar más dinámico, con más calidad y nos ha faltado un poco de suerte, todas las revisiones pisábamos la línea, cosas que pasan... Pero me lamento más de que no hayamos encontrado en la prórroga la energía necesaria", explicó el técnico.

El entrenador del Valencia Basket señaló que tras haber comenzado "mal" el encuentro, lograron mejorar la defensa en el segundo cuarto y tras el descanso jugaron "muy bien" y consiguieron "una diferencia buena" de trece puntos (54-67, la máxima del partido), pero en el último cuarto, la defensa blanca y los tiros libres les llevaron al empate y a los cinco minutos de tiempo añadido.

"La prórroga ha sido un querer y no poder, con varios jugadores que han llegado demasiado gastados, y asumo la responsabilidad de que quizás teníamos que haber movido al equipo para encontrar más energía y haber jugado mejor el partido", admitió Ponsarnau.

Preguntado por el base estadounidense Jordan Loyd, que se retiró lesionado del partido, el preparador 'taronja' explicó que fue "un esguince hacia atrás" y que no parece grave, aunque aún es pronto para valorar una posible lesión. Jaume Ponsarnau también reconoció sentirse "enfadado" por el arbitraje en el último cuarto. "No me he sentido bien tratado por el arbitraje en los últimos minutos del cuarto periodo, por haber acertado en cosas que nos podrían haber ayudado más", agregó.

El Valencia afrontará su próximo compromiso el viernes en la Fuente de San Luis, contra el Olympiacos griego en la Euroliga, pero esta derrota convierte el siguiente duelo, el domingo en casa contra el Joventut de Badalona, en una final para lograr la clasificación para la Copa del Rey, ante un rival directo por el billete.

"Para nosotros era muy importante este partido porque está la Copa en juego. Hemos perdido, así que sin ninguna duda el siguiente partido gana importancia. Pero tenemos que estar centrados en las cosas que tenemos que hacer bien, eso nos va a llevar a ser competitivos contra un equipo como el Joventut", sentenció