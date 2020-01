Oportunidad de oro ante un Madrid muy castigado

El billete para la próxima Copa del Rey pasa por el Wizink Center. Y es que el Valencia Basket tiene ante sí esta tarde una oportunidad de oro para superar a un Real Madrid muy castigado en el terreno físico. De hecho, son baja segura para el encuentro Sergio Llull, Felipe Reyes, Gabriel Deck y Anthony Randolph, pero además está la duda de si el escolta Jaycee Carroll puede volver a jugar algunos minutos después de su ausencia en el último encuentro en la Euroliga ante el ASVEL Villeurbanne por problemas personales.

«Es un equipazo con muy buenos jugadores, construido con inteligencia y mucha mentalidad competitiva y a pesar de que tienen bajas siguen teniendo muy buenos jugadores», advirtió Jaume Ponsarnau en la previa. «Tenemos que ir a hacer las cosas lo mejor posible, intentar estar bien sobre sus puntos fuertes, que también son sus feelings entre ellos, las cosas que con el tiempo han ido construyendo y que les han hecho tan competitivos», prosiguió el de Tàrrega.

En este sentido es evidente que habrá que mostrar una gran versión para imponerse no solo en una pista en la que no ha ganado nadie esta temporada, sino también donde el Valencia Basket ha perdido en sus últimas seis visitas en competición nacional.

Con todo, esta no es la única oportunidad de los taronja para certificar su presencia en la presente edición del torneo del KO de Málaga. Estas pasan, por un lado, por ganar los dos partidos que le quedan en la segunda vuelta –el de hoy y el del domingo a las 17:00 horas en La Fonteta ante el Joventut–. De esta manera habría incluso opciones de ser cabeza de serie, siempre que el Iberostar Tenerife pierda en la pista del Casademont Zaragoza en la jornada 17. No obstante, aún perdiendo alguno de los dos partidos habrían muchas opciones de entrar en la Copa pues es prácticamente imposible que los equipos que actualmente tienen 8 victorias le recuperen el basket average general. Actualmente el Valencia Basket tiene +96 con un partido menos, pero es que el San Pablo Burgos tiene sólo +9, el Joventut -10 y el Herbalife Gran Canaria -16. Una diferencia muy importante pero que no debe invitar a confianzas, y más después de ver como el Baskonia decía ayer adiós a todas sus opciones.

Es por ello que la expedición taronja partió este domingo hacia Madrid con los catorce jugadores profesionales ya que Maurice Ndour se ha recuperado del traumatismo en el muslo derecho que le impidió jugar el viernes ante el Alba Berlín en el partido de Euroliga. Guillem Vives y Brock Motum son los dos jugadores que tienen en este momento desactivadas su ficha para la Liga Endesa, por lo que si Jaume Ponsarnau quiere contar con alguno de ellos para este encuentro deberá sustituirlos por otro compañero antes de las 14:00 horas.

