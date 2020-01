Preocupa Dubljevic: "Ha entrado al vestuario cojeando y con dolor"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, valoró la derrota ante Olympiacos por 91-93 en La Fonteta, antes del duelo vital para la Copa del Rey ante Joventut este domingo (17:00 horas) en Liga Endesa, y destacó que el rival "ha metido triples en momentos muy complicados que han sido decisivos en determinados momentos". Peor en la rueda de prensa se refirió a más cosas.

Lesión de Dubljevic

"Siento no poder informar, vamos a esperar a mañana, pero ha entrado en el vestuario cojeando y con muestras de dolor. Veremos el alcance de la lesión a ver si le permite estar el domingo o no".

Gestión de la rotación pensando en Joventut

"Había dos realidades paralelas, había que dosificar las energías jugando con más jugadores y rotando más cortos. De Olimpiacos venían pocos jugadores. También había otra oportunidad que el partido se le hiciera largo. Hemos movido la gente, pero no hemos encontrado mucha inspiración y eso nos ha condicionado. Pero no tengo nada que decir de la actitud de todos y cómo lo han intentado".

Sensación tras competir contra Olympiacos y rozar la victoria

"La sensación es apesadumbrado. Siempre quieres ganar y esta temporada estamos perdiendo muchos partidos muy igualados especialmente en la Liga ACB, y queda la sensación que nos falta un paso de consistencia para rematar partidos. De cuatro prórrogas hemos perdido tres, todas de ACB, otro de tiro en la última jugada, y piensas en mejorar. Eso es lo que más me preocupa, más que lamento. Encontrar cosas que nos hagan más competitivos, como lo han sido ellos con toda su experiencia".

Domingo ante Joventut

"Estamos en una situación físicamente mermados, por la baja de Mike, de Jordan, jugadores que no encuentran sus sensaciones y no pueden ayudar a dar energía. No le ha salido un buen partido a Dubi, lleva mucha carga encima. Todo nos pone en un plan de dificultad añadida. Más que nunca hay que confiar en la calidad que tenemos y trabajar para encontrarla, y es trascendental descansar bien. Y para descansar bien no hay que lamentarse mucho de lo que ha pasado".

Sobre Brock Motum

"La primera cosa que quiero identificar es que es un jugador del equipo y vamos a muerte con él, porque viene cada día a trabajar como un excelente profesional, y eso exige en mí la máxima consideración. Pero en la Fonteta le cuesta más jugar. Nunca ha estado en una situación así, con tantos jugadores por delante en la rotación, y eso lleva una carga añadida de entender cómo afrontar todo esto, pero tengo que hacer todo el esfuerzo para ayudarle a entrar. No he acertado aún, pero persistiré".

Playoffs

"Queda una vida. Pero esta vida va a ser optima en cuanto la afrontemos con nuestro máximo nivel competitivo con salud y energía. Lesiones de Mike y Jordam pero sobre todo la primera nos ha afectado a la capacidad interior. Se trata de encontrar nuestra máxima fuerza, la que sea, para afrontar todo lo que viene".

Ante Joventut, gestión

"Tenemos esperanzas de que pueda estar Loyd. Tiene unas enorme capacidad de recuperación y eso nos da esperanzas. Para prepararlo es vital tener la sensación que los jugadores descansan, y a pesar de que el rival es de mucha exigencia, todo esto va a requerir descansar algo y a partir de ahí encontrar todas las fuerzas que tengamos, con nuestra gente, los necesitamos. El público lo ha identificado y ha estado apoyando y el domingo necesitamos la Fonteta".



Sam Van Rossom

Sam Van Rossom, que tuvo una de las últimas canastas para tratar de reaccionar, comentó que "al final nos quedamos cortos en la reacción, 93 puntos encajados son demasiados, está claro". "Es uno de estos días que no entran, sabíamos la importancia del partido, lo afrontamos como cualquier, pero algo de mala suerte a veces pasa", añadió.

"El domingo tenemos un partido muy importante, todos los que jugamos son importantes, así que tenemos que recoger fuerzas y el domingo a por ellos. No tenemos que decir nada del arbitraje. Ha sido bueno y nada más", añadió el belga.