Valencia Basket: Solo puede quedar uno para la Copa

No queda otra. Ganar o ganar. Si el Valencia Basket quiere estar en la Copa del Rey debe superar hoy (17:o0) al Club Joventut Badalona. Un triunfo asegura la presencia taronja en Málaga y una derrota condenaría a los de Jaume Ponsarnau. Sería la tercera vez que el Valencia BC quede fuera de un torneo desde que debutó en 1998, conquistando su único trofeo copero. El reto es complicado ante un equipo que también se juega su pase a la Copa en el mismo encuentro. Más si cabe con las bajas que acumula el club valenciano. La de Mike Tobey es segura, mientras que Dubljevic y Loyd son dudas hasta última hora. Enfrente estará Carles Duran, extécnico del cuadro taronja, algo que esta temporada no trajo buena suerte al Valencia Basket. En contraposición, el Valencia BC cuenta con un arma infalible a su favor, La Fonteta donde no pierde en la Liga Endesa desde el 3 de noviembre.

Fue Herbalife Gran Canaria el equipo que consiguió tal gesta en la jornada 7. El conjunto de Las Palmas venció (86-88) al Valencia Basket en la prórroga con una genial actuación del extaronja Omar Cook.

Tras los canarios llegaron triunfos ante Casademont Zaragoza, Obradoiro, Movistar Estudiantes e Iberostar Tenerife que consolidarón al Pavelló Font de Sant Lluís como un fortín. Algo que también estaba extendido a nivel continental hasta la derrota contra Olympiacos del pasado viernes. Un tropiezo en Euroliga que no debe amedrentar a los de Ponsarnau puesto que la afición taronja nunca falla.

Las cuentas del Valencia Basket están claras, pasan por ganar al Joventut. El basket average taronja de +89 deja a los de Ponsarnau con clara ventaja en los desempates. Sin embargo, la Penya no solo necesita la victoria en el feudo valenciano. Hace falta una carambola de resultados para que los verdinegros lleguen a Málaga. Con Unicaja ya clasificado como anfitrión, quedan tres plazas en juego. Entre Morabanc Andorra, RETAbet Bilbao, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria, así como el Valencia BC y Joventut, saldrán las papeletas restantes para el bombo del sorteo que se celebrará mañana (12:00) en el Auditorio del Museo Picasso de la ciudad malacitana.

El camino de Valencia BC hacia la Copa se antoja más complejo con las lesiones que arrastra el plantel de Ponsarnau. «Dubljevic entró cojeando al vestuario y con mucho dolor, mientras que Loyd tiene una gran capacidad de recuperación», dijo el de Tàrrega tras el duelo contra Olympiacos. Ambos tienen un esguince de tobillo, derecho e izquierdo respectivamente, y dependen de las sensaciones con las que se levanten esta mañana cuando se decidirá si son convocados. Ayer, el cuerpo técnico taronja suspendió el entrenamiento con el fin de recuperar a sus jugadores.

Otro factor a evitar para el Valencia Basket es la mala suerte que tiene esta temporada ante las pizarras de sus exentrenadores. Svetislav Pesic (Barça), Pablo Laso (Real Madrid), Fotios Katsikaris (Gran Canaria), Pedro Martínez (Manresa) y Luis Casimiro (Unicaja) ganaron este curso a Valencia Basket. Solo Txus Vidorreta (Tenerife) cayó ante los taronja. Una lista corta a la que habrá que sumar a Carles Duran, si el Valencia BC quiere estar en la Copa.