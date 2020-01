Rosó Buch: "Estoy muy motivada por empezar esta nueva etapa"

La nueva jugadora del Valencia Basket, Rosó Buch, ya ha aterrizado en la ciudad y ha tenido la oportunidad de conocer su nueva casa antes de incorporarse al equipo que dirige Rubén Burgos. La base y escolta no ha podido esconder la emoción que siente por su nueva aventura. "Ahora estoy aquí en Valencia, casi no me lo creo, con muchísimas ganas, mucha ilusión y muy motivada por empezar esta nueva etapa. Estoy muy contenta", ha asegurado la catalana.

Respecto a los motivos sobre su decisión de cambiar Girona por Valencia, explica que "es muy buen equipo, el proyecto que están haciendo aquí es muy bueno. También jugar en la Fonteta motiva a cualquier jugadora, el ambiente que se respira es ideal para mí. Creo que voy a disfrutar muchísimo. También cómo juega el equipo, rápido. Creo que me voy a adaptar rápido y eso es lo que más me ha motivado".

Aunque es un gran cambio para Rosó, no siente que sea un comienzo desde cero: "La verdad es que tengo suerte de que conozco a muchas jugadoras, también la liga. Sé cómo juega Campus Promete y el Valencia Basket. Voy con muchísimas ganas. Cuanto antes empecemos mejor y también es muy motivante como jugadora empezar ya con partidos y con la Eurocup".

"Cuando venimos a jugar aquí, el ambiente es una pasada. Como jugadora motiva muchísimo. Yo vengo de jugar en Fontajau, que es también un ambiente muy bueno, que se llena. Pero aquí en la Fonteta también es increíble y tengo muchísimas ganas de que disfrutemos todos juntos y creo que lo vamos a hacer", admite la base sobre lo que será para ella jugar en el coliseo taronja.

Respecto a la afición, "creo que ya me conocen un poco, les voy a hacer disfrutar. Soy una jugadora alegre y positiva que le gusta correr y da esas asistencias que le gusta a la gente. Que vengan con ganas, que van a disfrutar del equipo sobre todo y que yo estoy muy motivada para empezar la aventura", concluye Rosó.