Robyn Parks: "feliz" tras su llegada a València

El último fichaje del Valencia Basket Femenino, Robyn Parks ya está en Valencia y ha conocido las instalaciones de su nuevo club, tras convertirse en taronja hasta final de temporada. La jugadora americana ha dado a conocer sus primeras sensaciones como nuevo fichaje de Valencia Basket.

"Estoy muy feliz de estar aquí, este es sin duda uno de los equipos más grandes en los que he jugado desde que soy profesional, así que estoy muy emocionada por tener esta oportunidad" reflejaba tras pisar la Fonteta.

Para la alero, la decisión ha sido muy fácil. "Como digo sé que es un equipo muy profesional, he oído cosas fantásticas de la ciudad y del club, así que tenía que venir y comprobarlo por mí misma" reconocía.

Será su cuarta etapa en Liga Femenina tras Gran Canaria, Campus Promete y Snatt's Sant Adrià. "Sí, pienso que mi experiencia anterior me puede ayudar porque ya sé cómo funciona la liga española, como dices es mi cuarto equipo aquí, así que creo que eso me da una ventaja, no es como empezar algo nuevo, sé lo que debo esperar de la liga" decía.

No será por lo tanto, la primera vez que juegue en la Fonteta. La jugadora recuerda muy bien la sensación de la temporada pasada. "Los aficionados se volvieron locos (cuando jugó con Sant Adrià). Tengo el recuerdo de salir del túnel de vestuarios y ver lo fantástico que era, así que tengo muchas ganas de jugar en este precioso pabellón delante de todos esos aficionados" contaba.

Parks tiene claro que llega a un equipo que aspira a grandes cosas. "Me estoy uniendo a un gran equipo así que creo que el objetivo debe ser seguir construyendo ese carácter ganador y no hay nada imposible" concluía.