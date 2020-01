Reacciones de Valencia Basket a la muerte de Kobe Bryant

Las reacciones del mundo del baloncesto no se han hecho esperar tras conocerse la trágica muerte del exsuperestrella de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant. El Valencia Basket y algunos de sus jugadores también han querido dejar un mensaje a través de las redes sociales.



Life is so precious and unexpected. My god. Please cherish every moment and it can always be much worse

Sad awakening for the basketball world!

More than an icon of our sport...

Everyone has his own story about Kobe: As the father of 2 daughters, I have a lot of Respect for him, and more specially the way He talked about his own daughters as his legacy! ?? #RIPMamba #RIPGigi #RIP pic.twitter.com/tI9GV75QfZ