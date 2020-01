Ribó cree que las obras del Valencia Arena empezarán en junio

El alcalde de València Joan Ribó, que este martes 28 de enero asistió a la presentación del Logo del Eurobasket 2021 que se celebrará conjuntamente en València, París y Lyon, afirmó que aunque está totalmente descartado que el nuevo pabellón Valencia Arena esté a punto para acoger en junio del año que viene el Campeonato de Europa femenino, sí espera que las obras se pongan en marcha antes de este verano. De hecho, Ribó confirmó queve "muy factible que se ponga la primera piedra en junio de este mismo año. Los informes que tengo más recientes van en esa dirección". El futuro pabellón Valencia Arena es el próximo gran proyecto del empresario y mecenas Juan Roig y se construirá en un solar junto a l'Alqueria del Basket y el Pabellón de la Fuente de San Luis.

Aunque los trámites burocráticos y administrativos van por buen camino y la promotora espera empezar las obras en el mes de junio, Ribó no quiso comprometerse: "en este tipo de asuntos administrativos me he comprometido conmigo mismo a no dar plazos, no hablar de fechas porque siempre puede haber imprevistos, recursos, etc que de repente retrasan cuatro meses la obra pero con todas las precauciones, creo que vamos por el buen camino con el Valencia Arena".