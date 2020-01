Cotano: "Logré el récord, pero lo más importante fue la victoria"

A pocas semanas de cumplir los 25 años, Rebeca Cotano suma ya seis temporadas de taronja y el martes ante el WBC Enisey, partido de la Eurocup Woman en La Fonteta, hizo historia al convertirse en la jugadora con más partidos del club al llegar a 135 y superar a Esther Díaz. Asegura que aprende y disfruta de cada minuto que tiene y prefiere pensar en los objetivos colectivos de este año antes que en su futuro.



Entrevista completa

La del martes fue una noche redonda. Remontada, clasificación y jugadora con más partidos en la historia del Valencia Basket...

Sí, estoy muy contenta. A nivel personal logré un récord para la historia del club, pero lo más importante fue la victoria, que también es histórica. Ahora hay que seguir y preparar la próxima eliminatoria contra el Gernika.



Había que remontar solo cinco puntos, pero encarrilaron el partido ya en el primer cuarto. ¿Era la consigna salir a tope para evitar sustos al final?

Sí, allí se nos puso más difícil por el viaje, la diferencia horaria y demás, pero aquí nos hicimos más fuertes, jugábamos en casa y teníamos claro que debíamos romper el partido en la primera parte, como así fue.

¿Qué espera de la eliminatoria contra el Lointek Gernika?

Es un rival difícil, vamos a preparar primero el partido que tenemos este viernes contra ellas y a ver qué tal nos va luego en el cruce de la Eurocup. Pero está claro que ellas tienen un equipo muy completo y que nosotras estamos cortas de rotación por el tema de las lesiones. Aún así, lo vamos a preparar al máximo, como cada partido.



En los minutos que jugó pudo anotar, rebotear, asistir y recibir el cariño de la afición. No está mal para celebrar el récord...

El cariño de la afición lo siento siempre, la verdad. Creo que estoy recuperando buenas sensaciones y creciendo como jugadora, sobre todo en la Eurocup, una competición que es nueva para mí. Y en Liga, los minutos que tengo intento aprovecharlos al máximo.



¿Ahora que es historia del club, qué recuerdos le vienen echando la vista atrás después de tantos años de taronja?

Siempre digo que no me esperaba llegar hasta aquí. Ha sido un cambio progresivo pero muy rápido porque fuimos de Nacional a Liga 2, luego a Liga 1 y ahora a Eurocup. He disfrutado cada etapa a tope y espero seguir sumando muchos partidos.

Su récord se lo ha quitado a una amiga como Esther Díaz. ¿Han hablado o bromeado sobre ello?

No hemos hablado aún pero me felicitará seguro.



Tirera se le adelantó en la carrera por ser la primera jugadora en la historia del club en llegar a los 1.000 puntos, pero ya le queda poco. ¿Le hace ilusión superar este listón?

Claro, pero lo de Meiya estaba claro porque ella está a otro nivel. Ojalá pueda llegar pronto.



El otro día se le acercó en La Fonteta un aficionado con su camiseta, este martes le hicieron una pancarta y le aplaudieron al entrar al campo y anunciar por megafonía que hacía historia en el club. Tiene ganada a la afición...

Eso para mí es lo más increíble porque el cariño, aunque parezca que no lo notamos, te puedo asegurar que sí y mucho. El factor Fonteta es muy importante y las jugadores nos sentimos muy queridas por la afición.

¿Qué objetivos personales y colectivos se pone esta temporada?

A nivel colectivo , el club es ambicioso y llegar a lo máximo en todas las competiciones, llegar al playoff, continuar en Eurocup, hacerlo bien en la Copa. A nivel personal, seguir creciendo en cada partido y disfrutando de entrenar con las 'bicharracos' con las que entreno.



Y además, con dos nuevos refuerzos. ¿Cómo ve al equipo ahora?

El equipo ncesitaba refuerzos por las lesiones, hemos trabajado con las nuevas incorporaciones y las vemos muy bien, la verdad.



¿Piensa ya en clave de futuro?

De momento prefiero disfrutar de lo que estamos viviendo este año y Dios dirá el año que viene.